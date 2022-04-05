Общество 05.04.2022 в 10:27

В Бурятии за все время пандемии выздоровели от коронавируса 130 тыс человек

Много это или мало, судя по всему, сейчас решает сам вирус; нам остается ждать
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Текст: Номер один
В Бурятии за все время пандемии выздоровели от коронавируса 130 тыс человек
Общее число случаев заражения коронавирусом в Бурятии достигло 134 776. Это на 65 больше, чем было в понедельник. Из общего числа заражений COVID-19 приходится на жителей Улан-Удэ 44% (59 581). Всего умерло от COVID-19 с тяжелой сопутствующей патологией – 2 971 человек, за последние сутки – один, он моложе 65 лет, сообщили в республиканском управлении Роспотребнадзора.

Из выявленных за прошедшие сутки больных 59 человек обследованы по обращению в связи с заболеванием ОРВИ, пневмонией и лица, обследованные с профилактической целью и по эпидпоказаниям.

В стационарах получают лечение 272 пациента с новой коронавирусной инфекцией и подозрением на нее, в том числе осложненной внебольничной пневмонией – 185. За предыдущие сутки госпитализировано 26 пациентов.

В отделениях реанимации находится 54 пациента (из них старше 65 лет – 36), на ИВЛ –15 пациентов (из них старше 65 – 12), в том числе на неинвазивной ИВЛ – 9.

Для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 376 коек: занято – 272, свободно – 104 коек. Занятость коечного фонда составляет 72,3%.

На амбулаторном лечении и наблюдении находятся 647 человек.

Выздоровели от COVID-19 – 130 014 (+865) человек, дополнительно сняты  с наблюдения - 272.

В республике всего первично привиты от коронавируса 498 355 человек (69,2 % от взрослого населения), завершили первичную вакцинацию 473 180 человек (65,7 % от взрослого населения), повторную вакцинацию начали 157 017 человек, завершили 143 100.

Фото: pixabay.com.


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