В Бурятии за все время пандемии выздоровели от коронавируса 130 тыс человек

Общее число случаев заражения коронавирусом в Бурятии достигло 134 776. Это на 65 больше, чем было в понедельник. Из общего числа заражений COVID-19 приходится на жителей Улан-Удэ 44% (59 581). Всего умерло от COVID-19 с тяжелой сопутствующей патологией – 2 971 человек, за последние сутки – один, он моложе 65 лет, сообщили в республиканском управлении Роспотребнадзора.Из выявленных за прошедшие сутки больных 59 человек обследованы по обращению в связи с заболеванием ОРВИ, пневмонией и лица, обследованные с профилактической целью и по эпидпоказаниям.В стационарах получают лечение 272 пациента с новой коронавирусной инфекцией и подозрением на нее, в том числе осложненной внебольничной пневмонией – 185. За предыдущие сутки госпитализировано 26 пациентов.В отделениях реанимации находится 54 пациента (из них старше 65 лет – 36), на ИВЛ –15 пациентов (из них старше 65 – 12), в том числе на неинвазивной ИВЛ – 9.Для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 376 коек: занято – 272, свободно – 104 коек. Занятость коечного фонда составляет 72,3%.На амбулаторном лечении и наблюдении находятся 647 человек.Выздоровели от COVID-19 – 130 014 (+865) человек, дополнительно сняты с наблюдения - 272.В республике всего первично привиты от коронавируса 498 355 человек (69,2 % от взрослого населения), завершили первичную вакцинацию 473 180 человек (65,7 % от взрослого населения), повторную вакцинацию начали 157 017 человек, завершили 143 100.Фото: pixabay.com.