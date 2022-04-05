Общество 05.04.2022 в 10:59

В столице Бурятии побеспокоят «Пенсионера»

В Улан-Удэ приступили ко второму этапу реконструкции территории вокруг Гостиных рядов

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В столице Бурятии побеспокоят «Пенсионера»
В центре Улан-Удэ происходят демонтажные работы в рамках второго этапа реконструкции территории вокруг Гостиных рядов. Площадь прилегающей территории второй очереди составляет 1,5 гектара, в нее входит Шахматный сквер со стороны улицы Коммунистическая и сквер со стороны улицы Куйбышева, сообщили в администрации столицы Бурятии.

«В ходе реконструкции здесь уложат брусчатку, установят наземные батуты для детей. Также в рамках благоустройства планируется хаотическую парковку со стороны улицы Куйбышева, убрать торшерное освещение и видеонаблюдение. Согласно проекту будут высажены новые деревья, обустроены газоны и цветочные клумбы, - рассказал начальник отдела благоустройства Улан-Удэ Дмитрий Ларченко.

Арт-объекты «Сердце» и «Пенсионер» отреставрируют и переместят. Так, «Пенсионер» будет смотреться напротив Гостиных рядов, а «Сердце» переместят в сторону зеленой зоны. Также планируется устройство велосипедных и роликовых дорожек.

Напомним, территория вокруг Гостиных рядов победила в рейтинговом голосовании по выбору объектов благоустройства, намеченных к строительству в 2022 году по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды» с привлечением средств из бюджета РФ. Первый этап благоустройства - реконструкция площади Революции - завершен в прошлом году.

Еженедельно ход реконструкции будет проверяться главой с председателем городского хозяйства Сергеем Гашевым.

Администрация города просит с пониманием отнестись к временным сложностям по проходу к зданию Гостиных рядов в связи с проведением работ.

Фото: ulan-ude-info.ru
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