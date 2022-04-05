Общество 05.04.2022 в 11:52

В Бурятии пресекли незаконный вывоз породистых собак и почтовых голубей в Монголию

Гости из соседней страны не оформили для экспортного груза ветеринарных документов

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В Бурятии пресекли незаконный вывоз породистых собак и почтовых голубей в Монголию

Граждане Монголии на легковом автомобиле пытались вывезти из России через пункт пропуска МАПП «Кяхта» шесть живых почтовых голубей, упакованных в картонную коробку, а двух собак породы йоркширский терьер поместили в бардачок автомобиля, сообщили в межрегиональном управлении Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии.

 Государственные инспекторы РСХН совместно с таможенной службой пресекли вывоз из России в Монголию животных и птиц без ветеринарных сопроводительных документов. Вывоз такой подконтрольной продукции запрещен и является нарушением правил организации работ по оформлению ветеринарных сопроводительных документов, утвержденных приказом минсельхоза РФ.


В отношении граждан Монголии возбуждены дела об административном правонарушении по статье 10.8 КоАП РФ «Нарушение ветеринарно-санитарных правил перевозки, перегона животных либо правил заготовки, переработки, хранения или реализации продуктов животноводства». Наложен штраф. Задержанные животные и птицы возвращены на территорию России.

Иными словами, гости России прокололись на российской бюрократии. А если расспросить их и посмотреть на ситуацию шире? Может, голуби и собачки имеют экспортный потенциал?

 Фото: РСХН

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