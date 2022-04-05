В Бурятии куры пролетают мимо горожан и дачников. И наоборот

Совместный проект правительства Бурятии и АО «Улан-Удэнская птицефабрика» по реализации предприятием населению кур несушек по цене 30 рублей за голову при рыночной стоимости 280 рублей получил большой резонанс. Как сообщал «Номер один», на одну семью до четырех человек включительно планируется продавать 10 куриц, а на семью более четырех человек – до 20 куриц. Однако, как стало известно из пояснений минсельхоза региона, не все жители республики попадут под крыло куриной мечты.

Кто может получить эту поддержку?

Сельские жители, постоянно проживающие в сельской местности, имеющие сельскую прописку и личное подсобное хозяйство. Также необходимо предоставить справку о составе семьи. Жители ГОРОДОВ И ГОРОДСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ НЕ МОГУТ принимать участие в акции.

Куда можно подать заявку на получение новой меры поддержки?

Формированием списков нуждающихся в курах-несушках занимаются специалисты Управления сельского хозяйства или отдел сельского хозяйства каждого из районов. Они же и являются координаторами проекта на местах.

Когда будет осуществляться доставка кур-несушек в районы?

Доставка будет осуществляться в конце апреля - начале мая после наступления более благоприятной, теплой погоды, силами органов местного самоуправления – координаторов проекта на местах.

Жители СНТ и ДНТ могут получить эту господдержку?

Нет, не могут. Согласно Земельному кодексу Российской Федерации и закону об обороте земель сельхозназначения, использование земель садовых и дачных товариществ должно соответствовать виду разрешенного использования участка (садоводство, огородничество).

Ну что сказать? Обидно! Пусть и куриная, но сегрегация налицо.

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