Мэр Улан-Удэ призвал горожан заняться оздоровительной ходьбой

В Улан-Удэ более 5 тысяч человек занимаются оздоровительной ходьбой в группах или самостоятельно во всех городских парках. Как сообщили в пресс-службе мэрии, недавно около 200 улан-удэнцев прошли 10 тысяч шагов в рамках всероссийской акции в парке «Юбилейный». Она посвящена Всемирному дню здоровья и Году здоровья и активного долголетия.Проверили свою физическую форму активисты ветеранского движения, которые на протяжении нескольких лет пропагандируют оздоровительную ходьбу, члены молодежных организаций, представители Центра общественного здоровья и медицинской профилактики и администрации города. Они прошли по парку 10 тысяч шагов – это 2 км.- 10 тысяч шагов делают наши активисты, те, кто хочет заниматься спортом и физической культурой. Занимаясь для себя, участники акции становятся примером для своих близких и для всех горожан. Я хочу сказать, что за последние три года у нас на 10 процентов увеличилось число горожан, которые занимаются спортом. И сейчас таких спортивных горожан почти 200 тысяч – это половина города. А для того, чтобы люди могли заниматься спортом, мы не сидим, сложа руки. За прошлый год мы построили 21 площадку, открыли Региональный центр стрельбы из лука, Региональный центр единоборств, в этом году открываем Региональный центр по хоккею. Мы создаем условия для того, чтобы наши люди, любого возраста и любого социального положения могли заниматься физической культурой. Отмечу, горожанам помогают оставаться в хорошей физической форме 76 дворовых инструкторов, - сказал мэр города Игорь Шутенков.Как напомнили в мэрии, с 2016 года администрация города совместно с республиканским Центром общественного здоровья и общественными организациями реализует проект «Парки города», в 2022 году проект будет продолжен.С апреля горожане могут совместно с дворовым инструктором еженедельно заниматься оздоровительной ходьбой:- в парке Юбилейный во вторник, четверг и субботу с 14.00 до 15.10 ч., сбор у сцены.- в парке им. С.Н.Орешкова во вторник, четверг и воскресенье с 9.00 до 10.00 ч., по средам с 19.00 до 20.00 ч., сбор у сцены рядом с футбольным полем.Фото: мэрия Улан-Удэ