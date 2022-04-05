Общество 05.04.2022 в 13:51

Тренировочный экзамен по русскому языку проходит в Бурятии

Более 4500 выпускников 11-х классов республики принимают в нем участие
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Текст: Нина Павлова
Тренировочный экзамен по русскому языку проходит в Бурятии
pixabay.com
5 апреля более 4500 выпускников 11-х классов республики принимают участие в региональном тренировочном экзамене по русскому языку, сообщает пресс-служба Минобрнауки Бурятии.

«Экзамен проводится в целях подготовки к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования, а также для повышения стрессоустойчивости, снижения уровня эмоционального напряжения у выпускников, повышения уровня подготовки, знакомства с условиями прохождения и процедурой проведения экзаменов»

- рассказали в Минобрнауки Бурятии.

Отработать все процедуры смогут и организаторы.

Свои двери для будущих выпускников открыли 56 пунктов (их планируется задействовать и в основной период сдачи). В качестве тренировочных экзаменационных материалов используются комплекты тренировочных экзаменационных материалов, подготовленные на основе демонстрационных версий КИМ, предоставленных ФИПИ.

Тренировочные мероприятия продолжатся, 12 числа состоится пробный экзамен по информатике и ИКТ.
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