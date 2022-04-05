Тренировочный экзамен по русскому языку проходит в Бурятии

«Экзамен проводится в целях подготовки к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования, а также для повышения стрессоустойчивости, снижения уровня эмоционального напряжения у выпускников, повышения уровня подготовки, знакомства с условиями прохождения и процедурой проведения экзаменов» - рассказали в Минобрнауки Бурятии.

5 апреля более 4500 выпускников 11-х классов республики принимают участие в региональном тренировочном экзамене по русскому языку, сообщает пресс-служба Минобрнауки Бурятии.Отработать все процедуры смогут и организаторы.Свои двери для будущих выпускников открыли 56 пунктов (их планируется задействовать и в основной период сдачи). В качестве тренировочных экзаменационных материалов используются комплекты тренировочных экзаменационных материалов, подготовленные на основе демонстрационных версий КИМ, предоставленных ФИПИ.Тренировочные мероприятия продолжатся, 12 числа состоится пробный экзамен по информатике и ИКТ.