Общество 05.04.2022 в 15:55

В Улан-Удэ восстанавливают берег в садоводствах «Черемушки» и «Весна»

Мэр города лично проверил, как идут работы
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Текст: Константин Воронов
В Улан-Удэ восстанавливают берег в садоводствах «Черемушки» и «Весна»
Мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков лично проверил, как идут работы по восстановлению береговой линии протоки Степная. Как сообщили в пресс-службе мэрии, город готовится к возможному наводнению.

– В прошлом году, чтобы защитить горожан от большой воды, мы построили три километра защитных насыпей: подняли уровень берега в самых низких местах. Тогда смогли защитить порядка 20 тысяч наших жителей от речной воды. В этом году мы продолжаем строительство защитных сооружений. Здесь на 200 метров делаем защиту берега, параллельно в ДНТ «Весна» делаем еще 315 метров. Здесь мы защищаем порядка 19 участков, там 50 участков, – сообщил Игорь Шутенков.


Специалисты восстанавливают берег практически с нуля: убирают верхний грунт, который не подходит для укрепления, затем завозят крупные бутовые камни, засыпают грунтом и снова укрепляют бутовым камнем. Сейчас идет отсыпка участка берега в СНТ «Черемушки» протяженностью 200 метров, затем работы начнутся в СНТ «Весна». В этих двух ДНТ вода разрушает берег, поэтому в марте здесь был введен режим повышенной готовности.


Работы пройдут в три этапа и должны завершиться в конце мая.

– Работаем в ускоренном темпе. Когда начнется завоз грунта, будем работать в две смены и в «Черемушках», и в «Весне». Общий срок выполнения мероприятий у нас до конца мая, но мы постараемся завершить работы быстрее, – сообщил директор Комбината по благоустройству Владимир Соснин.


Как напомнили в мэрии, в прошлом году защитные насыпи построили на ул. Ольхонская, в СОНТ «Судостроитель», СНТ «Сибиряк», ул. Урожайная и ул. Блюхера.

Фото: мэрия Улан-Удэ

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