Общество 05.04.2022 в 16:07

В Забайкалье будут судить серийную мошенницу

Она предлагала «суррогатное» материнство, не собираясь рожать, и мифические водительские права
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Текст: Номер один
В Забайкалье будут судить серийную мошенницу
В Забайкалье прокуратурой Сретенского района утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 31-летней жительницы поселка Атамановка Читинского района по обвинению в «мошенничестве, совершенном в крупном размере с причинением значительного ущерба гражданину). А также - в 10 других фактах мошенничества с причинением значительного ущерба, сообщили в краевой прокуратуре.

По версии следствия, в 2021 году обвиняемая с целью хищения денежных средств сообщила одной из потерпевших, испытывающей проблемы со здоровьем, заведомо ложные сведения об оказании ею услуг по «суррогатному материнству», хотя не намеревалась выполнять взятые на себя обязательства. После этого в течение трех месяцев под указанным предлогом путем обмана она похитила у потерпевшей более 600 тысяч рублей.

Кроме того, с 2020 по 2021 годы обвиняемая аналогичным способом похитила денежные средства еще у 10 лиц, сообщая им ложные сведения о возможности содействия в получении водительских удостоверений, в нарушение порядка, установленного законом, за денежное вознаграждение, размер которого варьировался от 59 до 234 тысяч рублей.

В случае признания обвиняемой виновной, ей грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.

Фото: pixabay.com
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