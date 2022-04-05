Общество 05.04.2022 в 16:18

Следим за долларом, а копим в рублях

Россияне предпочитают хранить сбережения в рублях на банковских вкладах (30%) и наличными (18%)
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Текст: Номер один
Следим за долларом, а копим в рублях
За ситуацией на валютном рынке в марте текущего года следили 64% россиян. Регулярно интересовались курсом доллара к рублю четверть опрошенных (27 марта — 24%, + 5 п.п. к началу апреля 2021 г.), время от времени — 40%. Еще 36% не отслеживали изменение курса американской валюты, сообщает Всероссийский центр изучения общественного мнения. ВЦИОМ представляет результаты исследования, посвященного сберегательному поведению россиян и их отношению к новому валютному регулированию в России.
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Несмотря интерес к курсу доллара, россияне предпочитают хранить сбережения в рублях — на банковских вкладах (30%) и наличными (18%). Доверие к национальной валюте в первую очередь демонстрирует молодежь 18-24 лет (41% и 32% соответственно). Недвижимость в России или за рубежом назвали еще 14%, чаще — жители обеих столиц (22%) и городов-миллионников (23%). Ценные бумаги есть лишь у каждого двадцатого (5%). В меньшей степени распространены сбережения в валюте (наличные — 4%, на банковских вкладах — 3%) и инвестирование в драгоценные металлы (2%). Отсутствуют сбережения у 42% опрошенных.

Новое валютное регулирование: информированность и опасения

Граждане демонстрируют высокий уровень осведомленности о новых правилах валютного регулирования в России (59%). Каждый пятый знает о введенном Центробанком временном порядке операций с наличной валютой (19%), что-то слышали о нем 40%. Столько же наших сограждан впервые узнали о принятых мерах во время опроса (40%).

Наиболее информированы об ограничениях валютных операций россияне с высшим и неоконченным высшим образованием (74%) и жители столичных регионов (76% vs 46% среди жителей сел). Доля осведомленных также выше среди тех, кто следит за ситуацией на валютном рынке и имеет сбережения (69% и 66% соответственно).

По мнению россиян, новый порядок операций с наличной валютой не скажется на их жизни (80%). Считают, что нововведения так или иначе коснутся наших сограждан и членов их семей, 15% опрошенных, среди жителей Москвы и Санкт-Петербурга эта доля в два раза выше — 31%.

Наиболее оптимистичны в данном вопросе россияне в возрасте 35 лет и старше (35-44 лет — 85%, 45-59 лет — 87%, 60+ лет — 86%), в то время как молодые люди 18-24 лет скорее опасаются последствий введенных ограничений (50%). Активные потребители интернета и россияне, имеющие сбережения, чаще других придерживаются мнения, что новое валютное регулирование повлияет на жизнь их семьи (26% и 20% соответственно).

Фото: pixabay.com
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