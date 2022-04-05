Общество 05.04.2022 в 16:51

В Чите расследуют взрыв газа в квартире самогонщицы

Взрывом повредило стены трех квартир многоквартирного дома
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Текст: Номер один
В Чите расследуют взрыв газа в квартире самогонщицы
В Чите возбуждено уголовное дело по статье 168 УК РФ (повреждение чужого имущества в крупном размере, совершенное путем неосторожного обращения с огнем или иными источниками повышенной опасности), по факту повреждения чужого имущества в крупном размере, сообщили в прокуратуре Забайкальского края.

В ходе проверки установлено, что в жилом доме по улице Гагарина  подозреваемая с помощью самодельного самогонного аппарата изготавливала на газовой плите спиртосодержащую продукцию. Услышав шипение, женщина резко выключила горелку, в результате чего произошел взрыв. Взрывом повредило стены трех квартир многоквартирного дома, что повлекло, согласно заключению оценочной экспертизы, причинение крупного ущерба на общую сумму около 400 тысяч рублей.

Санкция статьи 168 УК РФ предусматривает наказание до 1 года лишения свободы. Расследование уголовного дела находится на контроле в прокуратуре Ингодинского района Читы.

Фото: pixabay.com
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