Общество 05.04.2022 в 17:09

В Бурятии пенсионер подрезал друга своего зятя

Зять пришел теще и тестю, чтобы отпраздновать рождение своей дочери – их внучки
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Текст: Номер один
В Бурятии пенсионер подрезал друга своего зятя
В понедельник вечером в Больницу скорой медицинской помощи Улан-Удэ госпитализирован 38-летний житель пригородного села Нижний Саянтуй с колото-резаным ранением грудной клетки. По подозрению в совершении преступления задержан 63-летний пенсионер, с которым потерпевший употреблял спиртные напитки, сообщили в Следственном управлении СКР по Бурятии.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30 и части 1 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство).

По данным следствия, подозреваемый мужчина с супругой проживает в селе Нижний Саянтуй вблизи Улан-Удэ. Накануне к ним в гости пришел зять со своим другом, чтобы отпраздновать рождение дочери – их внучки. Вместе они стали употреблять спиртные напитки. Однако спустя несколько часов во время застолья между пенсионером и другом зятя на фоне алкогольного опьянения произошла ссора, переросшая в потасовку, в ходе которой хозяин дома схватил нож и нанес им удар в грудь противника.

Получив ранение, потерпевший упал на пол и перестал двигаться. Окружающие вызвали врачей и попытались остановить кровь. Мужчину своевременно госпитализировали и оказали необходимую врачебную помощь. Пенсионер не пытался скрыться и находился на месте происшествия до приезда следственно-оперативной группы.  

В настоящее время по уголовному делу проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления и сбор полной доказательственной базы.

Фото: buryatia.sledcom.ru
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