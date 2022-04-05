В Бурятии пенсионер подрезал друга своего зятя

В понедельник вечером в Больницу скорой медицинской помощи Улан-Удэ госпитализирован 38-летний житель пригородного села Нижний Саянтуй с колото-резаным ранением грудной клетки. По подозрению в совершении преступления задержан 63-летний пенсионер, с которым потерпевший употреблял спиртные напитки, сообщили в Следственном управлении СКР по Бурятии.Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30 и части 1 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство).По данным следствия, подозреваемый мужчина с супругой проживает в селе Нижний Саянтуй вблизи Улан-Удэ. Накануне к ним в гости пришел зять со своим другом, чтобы отпраздновать рождение дочери – их внучки. Вместе они стали употреблять спиртные напитки. Однако спустя несколько часов во время застолья между пенсионером и другом зятя на фоне алкогольного опьянения произошла ссора, переросшая в потасовку, в ходе которой хозяин дома схватил нож и нанес им удар в грудь противника.Получив ранение, потерпевший упал на пол и перестал двигаться. Окружающие вызвали врачей и попытались остановить кровь. Мужчину своевременно госпитализировали и оказали необходимую врачебную помощь. Пенсионер не пытался скрыться и находился на месте происшествия до приезда следственно-оперативной группы.В настоящее время по уголовному делу проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления и сбор полной доказательственной базы.Фото: buryatia.sledcom.ru