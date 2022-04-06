Общество 06.04.2022 в 06:00

Монголы перестали ввозить доллары в Бурятию из-за падения курса

Текущий курс в 85 рублей они считают слишком низким
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Текст: Дмитрий Родионов
Монголы перестали ввозить доллары в Бурятию из-за падения курса
На прошлой неделе жители Бурятии с позитивом смотрели на котировки курса доллара, вдруг ставшего интересным всем - ведь от доллара зависит стоимость подавляющего числа товаров массового потребления: от иномарок до медикаментов и фруктов. Официальный курс доллара снижается вторую неделю подряд. Подешевеют ли импортные товары?

Доллар падает по приказу

- Еще несколько дней назад паникующие граждане бегали в поисках долларов по 120 рублей, потому что кто-то им напророчил неминуемый скачок до 200, однако рубль после паники стал закономерно укрепляться, - сообщил в соцсетях финансовый аналитик Александр Доржиев. - Доллар стоит 85 рублей, и я не думаю, что это предел.

В соцсетях Улан-Удэ по этому поводу царит эйфория - доллар стал восприниматься как исключительно враждебная валюта. И сейчас потребители надеются на его ослабление до 70 рублей. Что якобы может привести к снижению цен на импортные товары.

Однако, по словам экономиста Анатолия Думнова, это вряд ли произойдет, поскольку снижение Центробанком курса доллара носит искусственный и временный характер.

- Против доллара действует несколько факторов. Это введение обязательной продажи 80% экспортной выручки экспортерами, что создает дополнительное предложение долларов, - сообщил он. - Но самое главное, это сжатие импорта и запрет на покупку наличной валюты физическими лицами. И может ли быть рыночным и реальным курс, если физлицам купить доллары нельзя, а юрлицам на бирже требуется заплатить существенную комиссию на покупку валюты? Курс они могут установить любой.

На этом фоне курс Центробанка стал лишь рекомендательным. Поскольку поставщики импорта больше ориентируются на курс в 120 рублей. Такой уровень фигурирует в качестве внутреннего курса «AliExpress Россия» для заказов покупателей.

- В Бурятии мартовский всплеск цен на импорт вызван больше не курсом доллара, а хроническими сбоями в логистике, - продолжает Анатолий Думнов. - И дальнейшее поведение цен в большей степени будет зависеть от того, удастся ли преодолеть изоляцию и дефицит высококачественных импортных товаров. И многое зависит от фундаментальных показателей платежного баланса — притока валюты в Россию и сколько страна будет ее тратить на закупку импорта.

Полетят без Visa

Бурятские туристы тем временем пока выигрывают от снижения курса доллара, ведь в связи с проблемами с платежными картами Visa и Mastercard им остро необходимы доллары и евро. Наличные рубли в большинстве стран не принимают.

- После некоторого затишья разрабатываются новые схемы туристического сообщения с Турцией и Египтом, эти страны готовы принимать наших туристов, несмотря на все введенные Западом ограничения, - сообщила улан-удэнский менеджер по туризму Мария Широкова. - Планируется, что туроператоры на самолетах Turkish Airlines будут доставлять туристов в Турцию и Египет. Кроме того, в Сочи создан хаб, откуда на российских самолетах «Аэрофлот» станет перевозить туристов в южные страны. Также прорабатываются и прямые рейсы из Иркутска в Анталью.

Пока теневой курс доллара в Улан-Удэ, которым пользуются те же туристы, лишь на пару рублей превышает его официальный курс. Однако возникает парадокс - в ходе дальнейшего снижения официального курса доллара теневой может оторваться от него. И связан он с поставками монгольскими туристами долларов в Улан-Удэ. О масштабе поставок можно судить по недавнему случаю в международном аэропорту «Байкал». При таможенном досмотре багажа у монгольского туриста обнаружили 50 тысяч незадекларированных долларов.

Однако с падением официального курса доллара ввозить их в Бурятию стало невыгодным.

Долларов нет и не будет

- Нет долларов на рынке, монголы отказываются продавать их по 85 рублей, считая, что меньше 100 рублей он не может стоить, - рассказал представитель неофициальной финансовой индустрии Улан-Удэ. - Тем более что у них в Монголии наблюдается дефицит наличных долларов.

В результате монголы все больше предпочитают менять свою валюту (тугрики) на рубли на границе, не ввозя доллары. Как сообщают бурятские туристы, на недавно запущенных ежедневных рейсах «Улан-Удэ - Улан-Батор - Улан-Удэ» туристы с обеих сторон меняют рубли на тугрики. Доллары меняются очень редко.

Кроме того, как отметил менеджер одного из улан-удэнских банков, сами улан-удэнцы, охотно продававшие в марте доллары по 120 рублей, сегодня не торопятся реализовывать их по более низкому курсу. Он в банках в минувшие выходные падал до 80 рублей    и ниже. Большинство участников рынка полагают, что жесткие антироссийские санкции вряд ли снимут в обозримом будущем. И возможный экономический спад в стране, вызванный ими, может быть сопоставим с кризисом 90-х годов.

Соответственно, при растущем дефиците наличных долларов, если восстановится спрос на валюту, теневой курс может начать резкое движение вверх, формируя собственные законы спроса и предложения. И об удешевлении импортных товаров в стране при подобном развитии экономической ситуации говорить, увы, не приходится.

Фото: «Номер один»
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