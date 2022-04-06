Монголы перестали ввозить доллары в Бурятию из-за падения курса

На прошлой неделе жители Бурятии с позитивом смотрели на котировки курса доллара, вдруг ставшего интересным всем - ведь от доллара зависит стоимость подавляющего числа товаров массового потребления: от иномарок до медикаментов и фруктов. Официальный курс доллара снижается вторую неделю подряд. Подешевеют ли импортные товары?- Еще несколько дней назад паникующие граждане бегали в поисках долларов по 120 рублей, потому что кто-то им напророчил неминуемый скачок до 200, однако рубль после паники стал закономерно укрепляться, - сообщил в соцсетях финансовый аналитик Александр Доржиев. - Доллар стоит 85 рублей, и я не думаю, что это предел.В соцсетях Улан-Удэ по этому поводу царит эйфория - доллар стал восприниматься как исключительно враждебная валюта. И сейчас потребители надеются на его ослабление до 70 рублей. Что якобы может привести к снижению цен на импортные товары.Однако, по словам экономиста Анатолия Думнова, это вряд ли произойдет, поскольку снижение Центробанком курса доллара носит искусственный и временный характер.- Против доллара действует несколько факторов. Это введение обязательной продажи 80% экспортной выручки экспортерами, что создает дополнительное предложение долларов, - сообщил он. - Но самое главное, это сжатие импорта и запрет на покупку наличной валюты физическими лицами. И может ли быть рыночным и реальным курс, если физлицам купить доллары нельзя, а юрлицам на бирже требуется заплатить существенную комиссию на покупку валюты? Курс они могут установить любой.На этом фоне курс Центробанка стал лишь рекомендательным. Поскольку поставщики импорта больше ориентируются на курс в 120 рублей. Такой уровень фигурирует в качестве внутреннего курса «AliExpress Россия» для заказов покупателей.- В Бурятии мартовский всплеск цен на импорт вызван больше не курсом доллара, а хроническими сбоями в логистике, - продолжает Анатолий Думнов. - И дальнейшее поведение цен в большей степени будет зависеть от того, удастся ли преодолеть изоляцию и дефицит высококачественных импортных товаров. И многое зависит от фундаментальных показателей платежного баланса — притока валюты в Россию и сколько страна будет ее тратить на закупку импорта.Бурятские туристы тем временем пока выигрывают от снижения курса доллара, ведь в связи с проблемами с платежными картами Visa и Mastercard им остро необходимы доллары и евро. Наличные рубли в большинстве стран не принимают.- После некоторого затишья разрабатываются новые схемы туристического сообщения с Турцией и Египтом, эти страны готовы принимать наших туристов, несмотря на все введенные Западом ограничения, - сообщила улан-удэнский менеджер по туризму Мария Широкова. - Планируется, что туроператоры на самолетах Turkish Airlines будут доставлять туристов в Турцию и Египет. Кроме того, в Сочи создан хаб, откуда на российских самолетах «Аэрофлот» станет перевозить туристов в южные страны. Также прорабатываются и прямые рейсы из Иркутска в Анталью.Пока теневой курс доллара в Улан-Удэ, которым пользуются те же туристы, лишь на пару рублей превышает его официальный курс. Однако возникает парадокс - в ходе дальнейшего снижения официального курса доллара теневой может оторваться от него. И связан он с поставками монгольскими туристами долларов в Улан-Удэ. О масштабе поставок можно судить по недавнему случаю в международном аэропорту «Байкал». При таможенном досмотре багажа у монгольского туриста обнаружили 50 тысяч незадекларированных долларов.Однако с падением официального курса доллара ввозить их в Бурятию стало невыгодным.- Нет долларов на рынке, монголы отказываются продавать их по 85 рублей, считая, что меньше 100 рублей он не может стоить, - рассказал представитель неофициальной финансовой индустрии Улан-Удэ. - Тем более что у них в Монголии наблюдается дефицит наличных долларов.В результате монголы все больше предпочитают менять свою валюту (тугрики) на рубли на границе, не ввозя доллары. Как сообщают бурятские туристы, на недавно запущенных ежедневных рейсах «Улан-Удэ - Улан-Батор - Улан-Удэ» туристы с обеих сторон меняют рубли на тугрики. Доллары меняются очень редко.Кроме того, как отметил менеджер одного из улан-удэнских банков, сами улан-удэнцы, охотно продававшие в марте доллары по 120 рублей, сегодня не торопятся реализовывать их по более низкому курсу. Он в банках в минувшие выходные падал до 80 рублей и ниже. Большинство участников рынка полагают, что жесткие антироссийские санкции вряд ли снимут в обозримом будущем. И возможный экономический спад в стране, вызванный ими, может быть сопоставим с кризисом 90-х годов.Соответственно, при растущем дефиците наличных долларов, если восстановится спрос на валюту, теневой курс может начать резкое движение вверх, формируя собственные законы спроса и предложения. И об удешевлении импортных товаров в стране при подобном развитии экономической ситуации говорить, увы, не приходится.Фото: «Номер один»