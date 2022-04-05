Улан-Удэ сохранил статус города с благоприятной средой для жизни

Минстрой России опубликовал данные индекса качества городской среды в российских городах по итогам 2021 года. Как сообщили в пресс-службе мэрии, Улан-Удэ вновь вошел в число городов с благоприятной средой, набрав 182 балла.Напомним, по итогам 2020 года Улан-Удэ набрал 181 балл, впервые получив признание в качестве города с благоприятной средой. Ранее, в 2019 году, столице Бурятии удалось набрать лишь 151 балл, что не позволяло получить такой статус.Все города, для которых рассчитывался индекс качества городской среды, были разделены на несколько групп в зависимости от населения. Улан-Удэ попал во вторую группу – крупные города от 250 тысяч до 1 млн жителей. Расчет идет по 36 критериям, за каждый из которых можно получить максимум 10 баллов. По мнению авторов индекса, в Улан-Удэ лучше всего обстоят дела с улично-дорожной сетью, в этой категории город получил 38 баллов из 60, а также общегородским пространством и общественно-деловой инфраструктурой и прилегающими пространствами, здесь по 37 баллов из 60.Лидерами среди городов с населением от 250 тысяч до миллиона стали Тюмень – 233, Грозный – 233 и Сочи – 229 баллов. Соседние Иркутск и Чита получили 183 и 181 балла соответственно. Замыкают список Курск - 170, Симферополь - 171 и Архангельск - 174.Фото: мэрия Улан-Удэ