Общество 05.04.2022 в 20:56

В Бурятии клиентка «нагрела» банк – взяла кредит и умерла

Районный суд не смог помочь кредитному учреждению

A- A+
Текст: Петр Санжиев
В Бурятии клиентка «нагрела» банк – взяла кредит и умерла
Необычная ситуация сложилась в одном из сельских районов Бурятии – «Россельхозбанк» не смог вернуть кредит, который ранее выдал местной жительнице Марии. Как пояснил банк в своем заявлении в суд, клиентка-заемщица взяла кредит в размере 180 тыс. рублей под 13 процентов годовых.

Некоторое время Мария расплачивалась по кредиту, но потом произошло непредвиденное – гражданка умерла, не успев погасить задолженность. Что ж, все люди смертны. Но, давая кому-то деньги, кредитор всегда надеется, что сможет получить их назад.

К тому же, федеральное законодательство предусматривает юридическую процедуру взыскания долгов умершего человека. Долговые обязанности ложатся на плечи наследников, которые приняли наследство. Но в случае Марии это не смогло помочь банкирам.

Текущая задолженность Марии по кредитному договору составляла около 144 тыс. рублей (основной долг плюс проценты).

«Наследство может быть принято в течение шести месяцев со дня открытия наследства.
Шестимесячный срок для принятия наследства после смерти истек», - установил районный суд.

Никто так и не заявил свои права на наследство! Об этом сообщил нотариус местного нотариального округа - наследственное дело по имуществу скончавшейся гражданки не открывалось. Из-за этого сделать наследников правопреемниками по банковскому долгу оказалось невозможным.

Например, супруг умершей скончался еще раньше.

Начав искать имущество Марии, суд не нашел ничего кроме маленькой суммы на ее лицевом счете в «Сбербанке» - 4081,53 руб. Эти деньги стали так называемым выморочным имуществом и перешли в собственность Российской Федерации.

Имущественные интересы РФ в Бурятии представляет межрегиональное территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Забайкальском крае и Республике Бурятия. Оно и было ответчиком в суде.

Оценив все аспекты дела, районный суд решил, что с данного управления в пользу «Россельхозбанка» надлежит взыскать задолженность по кредиту Марии в размере… выморочного имущества.

Вместо около 144 тыс. рублей – всего несколько тысяч. Выдача кредита Марии превратилась для банка, по-видимому, в крайне убыточную сделку. Конечно, у «Россельхозбанка» есть право судиться дальше, требовать отмены этого решения первой инстанции, идти хоть до московских инстанций. Но нам кажется, что районный вердикт устоит.

Фото: pixabay.com
Теги
кредиты банк клиент ситуация

Все новости

В Бурятии клиентка «нагрела» банк – взяла кредит и умерла
05.04.2022 в 20:56
Улан-Удэ сохранил статус города с благоприятной средой для жизни
05.04.2022 в 17:33
В Бурятии пенсионер подрезал друга своего зятя
05.04.2022 в 17:09
В Чите расследуют взрыв газа в квартире самогонщицы
05.04.2022 в 16:51
Следим за долларом, а копим в рублях
05.04.2022 в 16:18
В Забайкалье будут судить серийную мошенницу
05.04.2022 в 16:07
В Улан-Удэ восстанавливают берег в садоводствах «Черемушки» и «Весна»
05.04.2022 в 15:55
Прокуратура добивается «посадки» Алексея Мишенина
05.04.2022 в 14:32
В Бурятии безработный уголовник на три дня почувствовал себя хозяином жизни
05.04.2022 в 14:05
Тренировочный экзамен по русскому языку проходит в Бурятии
05.04.2022 в 13:51
ЗУРХАЙ
с 6 по 12 апреля

Читайте также
Улан-Удэ сохранил статус города с благоприятной средой для жизни
Лучше всего в столице Бурятии обстоят дела с улично-дорожной сетью
05.04.2022 в 17:33
В Бурятии пенсионер подрезал друга своего зятя
Зять пришел теще и тестю, чтобы отпраздновать рождение своей дочери – их внучки
05.04.2022 в 17:09
В Чите расследуют взрыв газа в квартире самогонщицы
Взрывом повредило стены трех квартир многоквартирного дома
05.04.2022 в 16:51
Следим за долларом, а копим в рублях
Россияне предпочитают хранить сбережения в рублях на банковских вкладах (30%) и наличными (18%)
05.04.2022 в 16:18
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов газеты разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-N1.ru обязательна.
Главный редактор: Сажинова О. А.
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru