В Бурятии клиентка «нагрела» банк – взяла кредит и умерла

Необычная ситуация сложилась в одном из сельских районов Бурятии – «Россельхозбанк» не смог вернуть кредит, который ранее выдал местной жительнице Марии. Как пояснил банк в своем заявлении в суд, клиентка-заемщица взяла кредит в размере 180 тыс. рублей под 13 процентов годовых.Некоторое время Мария расплачивалась по кредиту, но потом произошло непредвиденное – гражданка умерла, не успев погасить задолженность. Что ж, все люди смертны. Но, давая кому-то деньги, кредитор всегда надеется, что сможет получить их назад.К тому же, федеральное законодательство предусматривает юридическую процедуру взыскания долгов умершего человека. Долговые обязанности ложатся на плечи наследников, которые приняли наследство. Но в случае Марии это не смогло помочь банкирам.Текущая задолженность Марии по кредитному договору составляла около 144 тыс. рублей (основной долг плюс проценты).«Наследство может быть принято в течение шести месяцев со дня открытия наследства.Шестимесячный срок для принятия наследства после смерти истек», - установил районный суд.Никто так и не заявил свои права на наследство! Об этом сообщил нотариус местного нотариального округа - наследственное дело по имуществу скончавшейся гражданки не открывалось. Из-за этого сделать наследников правопреемниками по банковскому долгу оказалось невозможным.Например, супруг умершей скончался еще раньше.Начав искать имущество Марии, суд не нашел ничего кроме маленькой суммы на ее лицевом счете в «Сбербанке» - 4081,53 руб. Эти деньги стали так называемым выморочным имуществом и перешли в собственность Российской Федерации.Имущественные интересы РФ в Бурятии представляет межрегиональное территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Забайкальском крае и Республике Бурятия. Оно и было ответчиком в суде.Оценив все аспекты дела, районный суд решил, что с данного управления в пользу «Россельхозбанка» надлежит взыскать задолженность по кредиту Марии в размере… выморочного имущества.Вместо около 144 тыс. рублей – всего несколько тысяч. Выдача кредита Марии превратилась для банка, по-видимому, в крайне убыточную сделку. Конечно, у «Россельхозбанка» есть право судиться дальше, требовать отмены этого решения первой инстанции, идти хоть до московских инстанций. Но нам кажется, что районный вердикт устоит.Фото: pixabay.com