Общество 06.04.2022 в 08:37

В Улан-Удэ коммунальщики устраняет последствия снегопада

Работы начались с 5 утра
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Текст: Константин Воронов
В Улан-Удэ коммунальщики устраняет последствия снегопада
В Улан-Удэ Комбинат по благоустройству в усиленном режиме устраняет последствия второго с начала апреля снегопада. Как сообщили в пресс-службе мэрии, за два часа сотрудники комбината высыпали на городские дороги 266 тонн песка.

В мэрии уточнили, что комбинат был готов к снегопаду - технику подготовили с вечера. Поэтому к работам приступили незамедлительно. С 5 утра на улицы города вышли 8 пескоразбрасывающих машин, затем к 6 утра к подсыпке дорог приступили ещё 11 пескоразбрасывателей, 1 подметально-уборочная машина Johnson с отвалом для очистки дорог от снега, также 4 трактора-щётки и 3 погрузчика для погрузки песка на базах. Уборщики территории начали ручную очистку остановок, тротуаров и лестниц с шести утра.

«Снег непрерывно продолжается до сих пор, это усложняет процесс подсыпки, поэтому спецтехника проходит по три-четыре раза одни и те же участки, чтобы не создавались аварийные ситуации на дорогах. В первую очередь, силы направлены на подсыпку наиболее опасных участков, чтобы предотвратить пробки и аварии. Это остановочные карманы, крутые спуски и подъемы, перекрёстки, а также пешеходные дорожки. Работы в настоящее время продолжаются», - сообщили в мэрии.

Фото: мэрия Улан-Удэ
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