Общество 06.04.2022 в 09:14

Бурятская таможня: беспошлинный ввоз товаров вырос с 200 до 1000 евро

Это касается товаров, доставляемых перевозчиком, и товаров, пересылаемых международной почтой  для личного пользования
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Текст: Номер один
Бурятская таможня: беспошлинный ввоз товаров вырос с 200 до 1000 евро

С 200 до 1000  евро увеличился беспошлинный стоимостный объем в отношении товаров, доставляемых перевозчиком и товаров, пересылаемых в международных почтовых отправлениях  для личного пользования. Весовые нормы и таможенные платежи в части превышения остались прежними, сообщила Бурятская таможня. 

С  1 апреля по 1 октября 2022 года  беспошлинно можно ввезти товары,  которые доставляются перевозчиком на таможенную территорию Евразийского экономического союза, либо пересылаются в МПО в адрес физических лиц для личного пользования, если их стоимость не превышает сумму, эквивалентную 1000 евро, и (или) вес брутто не превышает 31 кг.

 Свыше установленных норм  таможенные платежи составят 15 процентов от стоимости, но не менее 2 евро за 1 кг веса брутто в части превышения стоимостной и (или) весовой норм.

Напомним, что в 2019 года стоимостные нормы были снижены до 500 евро, а с 2020 года действовали нормы в сумме эквивалентной 200 евро.

Фото: Бурятская таможня

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