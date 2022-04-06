Бурятская таможня: беспошлинный ввоз товаров вырос с 200 до 1000 евро

С 200 до 1000 евро увеличился беспошлинный стоимостный объем в отношении товаров, доставляемых перевозчиком и товаров, пересылаемых в международных почтовых отправлениях для личного пользования. Весовые нормы и таможенные платежи в части превышения остались прежними, сообщила Бурятская таможня.

С 1 апреля по 1 октября 2022 года беспошлинно можно ввезти товары, которые доставляются перевозчиком на таможенную территорию Евразийского экономического союза, либо пересылаются в МПО в адрес физических лиц для личного пользования, если их стоимость не превышает сумму, эквивалентную 1000 евро, и (или) вес брутто не превышает 31 кг.

Свыше установленных норм таможенные платежи составят 15 процентов от стоимости, но не менее 2 евро за 1 кг веса брутто в части превышения стоимостной и (или) весовой норм.

Напомним, что в 2019 года стоимостные нормы были снижены до 500 евро, а с 2020 года действовали нормы в сумме эквивалентной 200 евро.

Фото: Бурятская таможня