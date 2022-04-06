Бурятия встретила первую фронтовую бригаду артистов

Во вторник, 5 апреля, домой вернулись артисты Бурятии, которые выезжали в Луганскую и Донецкую народные республики. Для поднятия боевого духа и поддержки военнослужащих в госпиталях, офицерских домах и на местах временной дислокации вооруженных сил в места военной операции отправились 29 человек. Сразу в день возвращения артисты встретились с главой Бурятии и доложили: «Задача выполнена», сообщили в пресс-службе правительства республики.«Вы - первые в стране. С тревогой вас провожал и с большой радостью вас встречаю после такого важного и ответственного мероприятия. Вы отважно приняли решение, поехали, поддержали наших ребят и не только наших, но и всех, кто сегодня защищает будущее России. Такая поддержка из дома - активная, яркая, красивая - просто бесценна», - обратился со словами признательности Алексей Цыденов.«Хочу поблагодарить вас, Алексей Самбуевич, вашу команду, минобороны за то, что поддержали нас и помогли, когда мы выразили желание отправиться к нашим ребятам на передовой и своими песнями и просто теплым словом. Очень многие стремились поехать и были готовы. Это на всю жизнь - мы никогда не забудем», - сказала солистка театра «Забава» Елена Шашина.Артисты эстрады, театра оперы и балета, театра народной музыки и танца «Забава», национального театра «Байкал» подготовили и представили разнообразный репертуар. «Коллеги из Южного военного округа удивились, где мы собирали такие колоритные и такие разные коллективы. А это всё – Бурятия», - рассказала директор Государственного цирка Бурятии Наталья Борисова, рассказавшая о теплом приеме жителей Луганской и Донецкой народных республик.«За это короткое время мы очень повзрослели сами, многое переосмыслили, узнали. Для нас в Луганске проводили экскурсию историки-экскурсоводы. Знакомясь с историей этих мест, отношением местных жителей, мы понимали, что это наша Россия. Это наша история», - поделилась Наталья Борисова.«Нас встречали очень тепло. Много российских флагов на выступлениях - не передать словами трепет и гордость, которые испытываешь в эти моменты за свою страну. В Луганске к нам подошла женщина и со слезами благодарила наших военных, говорила, что их не было бы на свете, если бы не защита российских военных», - вспоминает Тимур Болотов.«В Бельбеке и Джанкое мы виделись с земляками, которые давно служат там по контракту - кто семь лет, кто восемь. Когда они слышали родные мелодии, было видно, как они взволнованы. Мы проехали 8 тысяч километров, чтобы сказать, что мы своих не бросаем», - рассказала Дарима Цырендондопова.Фронтовую бригаду и главу Бурятии поблагодарил заместитель командующего войсками Южного военного округа Алексей Авдеев, который отправил в Бурятию благодарственные письма. Артистов и всех членов фронтовой бригады наградили государственными наградами - медалями имени Алдара Цыденжапова.Фото: egov-buryatia.ru