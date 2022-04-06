Общество 06.04.2022 в 09:34

Бурятия встретила первую фронтовую бригаду артистов

Проехали 8 тысяч километров, чтобы сказать: «Мы своих не бросаем»
A- A+
Текст: Номер один
Бурятия встретила первую фронтовую бригаду артистов
Во вторник, 5 апреля, домой вернулись артисты Бурятии, которые выезжали в Луганскую и Донецкую народные республики. Для поднятия боевого духа и поддержки военнослужащих в госпиталях, офицерских домах и на местах временной дислокации вооруженных сил в места военной операции отправились 29 человек. Сразу в день возвращения артисты встретились с главой Бурятии и доложили: «Задача выполнена», сообщили в пресс-службе правительства республики.

«Вы - первые в стране. С тревогой вас провожал и с большой радостью вас встречаю после такого важного и ответственного мероприятия. Вы отважно приняли решение, поехали, поддержали наших ребят и не только наших, но и всех, кто сегодня защищает будущее России. Такая поддержка из дома - активная, яркая, красивая - просто бесценна», - обратился со словами признательности Алексей Цыденов.

«Хочу поблагодарить вас, Алексей Самбуевич, вашу команду, минобороны за то, что поддержали нас и помогли, когда мы выразили желание отправиться к нашим ребятам на передовой и своими песнями и просто теплым словом. Очень многие стремились поехать и были готовы. Это на всю жизнь - мы никогда не забудем», - сказала солистка театра «Забава» Елена Шашина.

Артисты эстрады, театра оперы и балета, театра народной музыки и танца «Забава», национального театра «Байкал» подготовили и представили разнообразный репертуар. «Коллеги из Южного военного округа удивились, где мы собирали такие колоритные и такие разные коллективы. А это всё – Бурятия», - рассказала директор Государственного цирка Бурятии Наталья Борисова, рассказавшая  о теплом приеме жителей Луганской и Донецкой народных республик.

«За это короткое время мы очень повзрослели сами, многое переосмыслили, узнали. Для нас в Луганске проводили экскурсию историки-экскурсоводы. Знакомясь с историей этих мест, отношением местных жителей, мы понимали, что это наша Россия. Это наша история», - поделилась Наталья Борисова.

«Нас встречали очень тепло. Много российских флагов на выступлениях - не передать словами трепет и гордость, которые испытываешь в эти моменты за свою страну. В Луганске к нам подошла женщина и со слезами благодарила наших военных, говорила, что их не было бы на свете, если бы не защита российских военных», - вспоминает Тимур Болотов.

«В Бельбеке и Джанкое мы виделись с земляками, которые  давно служат там по контракту - кто семь лет, кто восемь. Когда они слышали родные мелодии, было видно, как они взволнованы. Мы проехали 8 тысяч километров, чтобы сказать, что мы своих не бросаем», - рассказала Дарима Цырендондопова.

Фронтовую бригаду и главу Бурятии поблагодарил заместитель командующего войсками Южного военного округа Алексей Авдеев, который отправил в Бурятию благодарственные письма. Артистов и всех членов фронтовой бригады наградили государственными наградами - медалями имени Алдара Цыденжапова.

Фото: egov-buryatia.ru

Теги
Донбасс артисты бригада

Все новости

Правительство Монголии будет снижать воздействие мирового экономического кризиса на страну
06.04.2022 в 10:32
Требуйте замену!
06.04.2022 в 10:31
В Бурятии открыли первый духовно-просветительский центр
06.04.2022 в 10:27
В Бурятии за сутки никто не умер от COVID-19
06.04.2022 в 09:49
Жительница Бурятии в третий раз отправилась в колонию за неуплату алиментов
06.04.2022 в 09:48
Сельские развлечения
06.04.2022 в 09:40
Бурятия встретила первую фронтовую бригаду артистов
06.04.2022 в 09:34
В Улан-Удэ грузовик задавил пенсионерку на глазах у детей
06.04.2022 в 09:32
На Украине героически погиб сержант из Кяхты
06.04.2022 в 09:23
Бурятская таможня: беспошлинный ввоз товаров вырос с 200 до 1000 евро
06.04.2022 в 09:14
ЗУРХАЙ
с 6 по 12 апреля

Читайте также
Правительство Монголии будет снижать воздействие мирового экономического кризиса на страну
Усиливается роль государства в экономике, создаются госрезервы продовольствия и топлива, увеличиваются  валютные резервы
06.04.2022 в 10:32
Требуйте замену!
Что делать, если товар, купленный со скидкой, имеет незначительный брак?
06.04.2022 в 10:31
В Бурятии открыли первый духовно-просветительский центр
Проект реализован при поддержке государства
06.04.2022 в 10:27
В Бурятии за сутки никто не умер от COVID-19
Однако коронавирус пока не уходит, показывая минимальный рост
06.04.2022 в 09:49
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов газеты разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-N1.ru обязательна.
Главный редактор: Сажинова О. А.
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru