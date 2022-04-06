Сельские развлечения

«А если тебе друзья скажут: «прыгай с крыши», ты прыгнешь?» - поучала нас мама в детстве. И в чем-то была права. Подтверждение тому – недавний случай, когда молодой человек стал преступником, потому что проспорил. Правда, с крыши он не прыгал, а, наоборот, залез на нее…

В поселке Усть-Баргузин на днях было неспокойно. В магазин ворвался 29-летний молодой человек и ограбил его, забрав четыре бутылки алкоголя и блок сигарет. Добыча так себе, но, как выяснилось позже, дело не в жажде наживы. Мужчиной двигало благородное желание сдержать свое слово - как он позже рассказал полицейским, преступление совершил, потому что проиграл пари.Перед этим ситуация разворачивалась как в лучших боевиках: погоня от росгвардейцев, попытка скрыться на стройке. Грабитель даже забрался на крышу, но его не спасло и это: полицейские умеют снимать не только кошек с деревьев.Эта история – пример того, как наши люди легко и просто ведутся на «слабо». Сколько историй из тюрем и реанимаций начинаются словами: «поспорили мы с кентом…». Поэтому будьте благоразумнее. Ведь расхлебывать все это потом только вам и никому другому.