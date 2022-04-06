В Бурятии за сутки никто не умер от COVID-19

Общее число случаев заражения коронавирусом в Бурятии достигло 134 837. Это на 61 больше, чем было во вторник. Из общего числа заражений COVID-19 приходится на жителей Улан-Удэ 44% (59 606). Всего умерло от COVID-19 с тяжелой сопутствующей патологией – 2 971 человек, за последние сутки летальных исходов не было, сообщили в республиканском управлении Роспотребнадзора.Из выявленных за прошедшие сутки больных 55 человек обследованы по обращению в связи с заболеванием ОРВИ, пневмонией и лица, обследованные с профилактической целью и по эпидпоказаниям.В стационарах получают лечение 256 пациентов с новой коронавирусной инфекцией и подозрением на нее, в том числе осложненной внебольничной пневмонией – 178. За предыдущие сутки госпитализировано 18 пациентов.В отделениях реанимации находится 53 пациента (из них старше 65 лет – 38), на ИВЛ –16 пациентов (из них старше 65 – 14), в том числе на неинвазивной ИВЛ – 10.Для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилированы 352 койки: занято –256, свободно – 96 коек. Занятость коечного фонда составляет 72,7%.На амбулаторном лечении и наблюдении находится 623 человека.Выздоровели от COVID-19 – 130 582 (+568) человек, дополнительно снято с наблюдения - 256.В республике всего первично привиты от коронавируса 498 394 человека (69,2 % от взрослого населения), завершили первичную вакцинацию 473 225 человек (65,7 % от взрослого населения), повторную вакцинацию начали 157 293 человека, завершили 143 471 человек.Фото: pixabay.com.