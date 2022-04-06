Общество 06.04.2022 в 09:49

В Бурятии за сутки никто не умер от COVID-19

Однако коронавирус пока не уходит, показывая минимальный рост
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Текст: Номер один
В Бурятии за сутки никто не умер от COVID-19
Общее число случаев заражения коронавирусом в Бурятии достигло 134 837. Это на 61 больше, чем было во вторник. Из общего числа заражений COVID-19 приходится на жителей Улан-Удэ 44% (59 606). Всего умерло от COVID-19 с тяжелой сопутствующей патологией – 2 971  человек, за последние сутки летальных исходов не было,  сообщили в республиканском управлении Роспотребнадзора.

Из выявленных за прошедшие сутки больных 55 человек обследованы по обращению в связи с заболеванием ОРВИ, пневмонией и лица, обследованные с профилактической целью и по эпидпоказаниям.

В стационарах получают лечение 256 пациентов с новой коронавирусной инфекцией и подозрением на нее, в том числе осложненной внебольничной пневмонией – 178. За предыдущие сутки госпитализировано 18 пациентов.

В отделениях реанимации находится 53 пациента (из них старше 65 лет – 38), на ИВЛ –16 пациентов (из них старше 65 – 14), в том числе на неинвазивной ИВЛ – 10.

Для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилированы 352 койки: занято –256, свободно – 96 коек. Занятость коечного фонда составляет 72,7%.
На амбулаторном лечении и наблюдении находится 623 человека.

Выздоровели от COVID-19 – 130 582 (+568) человек, дополнительно  снято  с наблюдения - 256.

В республике всего первично привиты от коронавируса 498 394 человека (69,2 % от взрослого населения), завершили первичную вакцинацию 473 225 человек (65,7 % от взрослого населения), повторную вакцинацию начали 157 293 человека, завершили 143 471 человек.

Фото: pixabay.com.
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