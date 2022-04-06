Общество 06.04.2022 в 10:27

В Бурятии открыли первый духовно-просветительский центр

Проект реализован при поддержке государства
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Текст: Константин Воронов
В Бурятии открыли первый духовно-просветительский центр
Первый духовно-просветительский центр открылся в Бурятии в городе Северобайкальск. Как сообщили в пресс-службе правительства республики, проект реализован в рамках подпрограммы «Государственно-общественное партнерство в сфере государственной национальной политики РФ» госпрограммы «Реализация государственной национальной политики».

Проект по созданию в Северобайкальске духовно-просветительского центра «Преображение» был разработан пять лет назад по инициативе Владыки Николая. Проект поддержали на федеральном уровне, на его реализацию выделили субсидию в размере 41 млн. рублей по линии федерального агентства по делам национальностей.

- Мы хорошо понимаем, что это только начало работы и, зная неуемную энергию Владыки Николая, уверены, что она охватит все слои населения Северобайкальска и всей канонической территории, которую окормляет Владыка. Хотелось бы искренне пожелать духовно–просветительскому центру «Преображение» и всей Северобайкальской епархии плодотворной работы, благодарных учеников, - заявил руководитель Администрации главы и правительства РБ Баир Цыренов.

В настоящий момент в здании центра реализуются программы деятельности православной воскресной школы, идет работа с трудными детьми, работает общество трезвости. В новом здании расположились епархиальное управление, канцелярия, бухгалтерия, два класса воскресной школы и игровая зона, класс для проведения занятий, оборудованный партами, доской, проектором и ноутбуками, православный информационно-библиотечный центр.

«Основной задачей работы подобных духовно-просветительских центров правительство России определяет деятельность, направленную на снижение межэтнической и межконфессиональной напряженности на территории РФ», - сообщили в пресс-службе правительства Бурятии.

Фото: пресс-служба правительства Бурятии

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