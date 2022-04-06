Общество 06.04.2022 в 10:31
Требуйте замену!
Что делать, если товар, купленный со скидкой, имеет незначительный брак?
Текст: Номер один
«Купила в магазине сапоги со скидкой. Когда пришла домой, выяснила, что они имеют незначительный брак. Решила вернуть их обратно, но магазин мне отказал, объяснив это тем, что товар продан со скидкой. Кто прав в данном случае?»
Без подписи.
Отвечает Управление Роспотребнадзора по Республике Бурятия:
— В соответствии со ст. 10 Закона РФ от 7 февраля 1992 года № 2300–1 «О защите прав потребителей» полная и достоверная информация доводится до сведения потребителей в технической документации, прилагаемой к товарам, на этикетках, маркировкой или иным способом, принятым для отдельных видов товаров в целях обеспечения возможности их правильного выбора.
Если приобретаемый покупателем товар был в употреблении или в нем устранялся недостаток (недостатки), покупателю должна быть предоставлена информация об этом.
Об имеющихся в товаре недостатках продавец должен предупредить покупателя не только в устной, но и в письменной форме (на ярлыке товара, товарном чеке или иным способом).
Так как вас не предупредили в связи с чем была произведена уценка товара или установлена скидка (например, распродажа товара в связи с обновлением коллекции или окончанием сезона), то есть уменьшение цены товара произошло по причинам, не связанным с наличием недостатков, то вы в соответствии со ст. 18 вышеуказанного Закона вправе при обнаружении недостатка:
— потребовать замены на товар этой же марки (этих же модели и (или) артикула);
— потребовать замены на такой же товар другой марки (модели, артикула) с соответствующим перерасчетом покупной цены;
— потребовать соразмерного уменьшения покупной цены;
— потребовать незамедлительного безвозмездного устранения недостатков товара или возмещения расходов на их исправление потребителем или третьим лицом;
— отказаться от исполнения договора купли-продажи и потребовать возврата уплаченной за товар суммы.
В данном случае продавец не прав.
Без подписи.
Отвечает Управление Роспотребнадзора по Республике Бурятия:
— В соответствии со ст. 10 Закона РФ от 7 февраля 1992 года № 2300–1 «О защите прав потребителей» полная и достоверная информация доводится до сведения потребителей в технической документации, прилагаемой к товарам, на этикетках, маркировкой или иным способом, принятым для отдельных видов товаров в целях обеспечения возможности их правильного выбора.
Если приобретаемый покупателем товар был в употреблении или в нем устранялся недостаток (недостатки), покупателю должна быть предоставлена информация об этом.
Об имеющихся в товаре недостатках продавец должен предупредить покупателя не только в устной, но и в письменной форме (на ярлыке товара, товарном чеке или иным способом).
Так как вас не предупредили в связи с чем была произведена уценка товара или установлена скидка (например, распродажа товара в связи с обновлением коллекции или окончанием сезона), то есть уменьшение цены товара произошло по причинам, не связанным с наличием недостатков, то вы в соответствии со ст. 18 вышеуказанного Закона вправе при обнаружении недостатка:
— потребовать замены на товар этой же марки (этих же модели и (или) артикула);
— потребовать замены на такой же товар другой марки (модели, артикула) с соответствующим перерасчетом покупной цены;
— потребовать соразмерного уменьшения покупной цены;
— потребовать незамедлительного безвозмездного устранения недостатков товара или возмещения расходов на их исправление потребителем или третьим лицом;
— отказаться от исполнения договора купли-продажи и потребовать возврата уплаченной за товар суммы.
В данном случае продавец не прав.
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