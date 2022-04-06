Требуйте замену!

Без подписи.

— В соответствии со ст. 10 Закона РФ от 7 февраля 1992 года № 2300–1 «О защите прав потребителей» полная и достоверная информация доводится до сведения потребителей в технической документации, прилагаемой к товарам, на этикетках, маркировкой или иным способом, принятым для отдельных видов товаров в целях обеспечения возможности их правильного выбора.Если приобретаемый покупателем товар был в употреблении или в нем устранялся недостаток (недостатки), покупателю должна быть предоставлена информация об этом.не только в устной, но и в письменной форме (на ярлыке товара, товарном чеке или иным способом).Так как вас не предупредили в связи с чем была произведена уценка товара или установлена скидка (например, распродажа товара в связи с обновлением коллекции или окончанием сезона), то есть уменьшение цены товара произошло по причинам, не связанным с наличием недостатков, то вы в соответствии со ст. 18 вышеуказанного ЗаконаВ данном случае продавец не прав.