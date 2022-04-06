Общество 06.04.2022 в 10:32
Правительство Монголии будет снижать воздействие мирового экономического кризиса на страну
Усиливается роль государства в экономике, создаются госрезервы продовольствия и топлива, увеличиваются валютные резервы
Текст: Номер один
Правительство Монголии провело внеочередное заседание, на котором решено внести в парламент законопроект о предотвращении роста цен и дефицита основных видов товаров в связи с обострением ситуации в мире и снижения ее воздействия. Срок действия закона предусмотрен до 31 декабря 2023 года, и он может быть скорректирован в зависимости от ситуации, сообщает МОНЦАМЭ.
«В мировой экономике возникла непредвиденная ситуация из-за кризиса вокруг Украины», - отметил министр финансов Болдын Жавхлан, представляя решения Кабинета министров.
Ранее Всемирный банк и Международный валютный фонд прогнозировали рост мировой экономики в этом году на уровне 4,3%, но скорректировали оценку, снизив прогноз до 2,8-3,5% в связи с ситуацией вокруг Украины. Экономический рост нашей страны также замедлился, отметил Болдын Жавхлан в среду на пресс-конференции.
Министр продовольствия, сельского хозяйства и легкой промышленности Загджавын Мэндсайхан сообщил, что правительство придерживается политики обеспечения стабильной поставки мясной и мучной продукции на внутренний рынок, создания госрезервов и сохранения потребительских цен на стабильном уровне.
По его словам, в августе заготовлено 12,6 тонны мяса на 100 миллиардов тугриков. Этого достаточно до 1 июля или до начала сезона убоя. Кроме того, будут приняты меры по сохранению запасов муки на стабильном уровне и увеличению мукопроизводства.
«Идет подготовка к весенним посевным работам. В этом году мы сосредоточимся на посадке большего объема зерновых и овощных культур. Решено выделить субсидии сельскохозяйственным компаниям и предприятиям на пополнение оборотных средств. В законопроекте предусмотрено предоставление полномочий министру сельского хозяйства на введение экспортного ограничения в отношении некоторых продовольственных продуктов. В связи с этим планируется изучить и разработать план действия», - сказал З.Мэндсайхан.
Министр горнорудной и тяжелой промышленности Гэлэнгийн Ёондон проинформировал о запасах топлива в стране. «По состоянию на сегодняшний день в стране имеются запасы бензина марки А-92 на 42 дня, т.е. находятся на достаточном уровне», - уточнил отраслевой министр.Компаниям-импортерам нефтепродуктов будут выдаваться кредиты на поддержку их оборотного капитала и авансовых платежей. Кроме того, в законопроекте отражен пункт по защите курса валюты от рисков.
По словам министра, в законопроекте также отражен ряд важных пунктов по увеличению валютных резервов Центробанка. Например, предусмотрены финансирование оборотного капитала, долгосрочных и авансовых платежей золотодобывающих компаний и закупка металлов на Лондонской бирже металлов с пятипроцентной надбавкой.
«Существует нехватка средств, необходимых для создания топливных резервов. По этому вопросу Центробанк сделал сообщение на прошедшем заседании Кабмина. Главный регулятор решит вопрос финансирования оборотного капитала. При этом речь идет о более чем 400 млрд тугриков. Правительство будет искать все возможности для снижения цен на топливо путем проведения переговоров с компаниями», - заявил Г.Ёндон.
Премьер-министр Монголии Лувсаннамсрайн Оюун-Эрдэнэ, комментируя внесенный в ВГХ законопроект о предотвращении роста цен и дефицита основных видов товаров, выделил законопроекте предусмотрены следующие пункты:
-Создание правовой среды для регулирования государством таможенного и импортного налогообложения нефтепродуктов, а также таких вопросов, как создание госрезервов, подготовка складов для хранения, выдача льготных кредитов и предоставления гарантий по ценным бумагам;
-Выдача необходимых льгот и субсидий для финансирования оборотного капитала соответствующих компаний и предприятий в целях обеспечения стабильной поставки мяса, муки и нефтепродуктов на внутренний рынок;
-Также ряд вопросов, связанных с регулированием курса валют.
Он подчеркнул, что участие государства в денежно-кредитной политике запрещено действующим законодательством, но в сложившейся ситуации правительство должно оказать необходимую поддержку главному регулятору для увеличения валютных резервов.
Второе важное положение этого закона заключается в создании правовой среды для принятия государством на себя ответственности наряду с Центральным банком за денежно-кредитную и налогово-бюджетную политику в течение определенного периода времени.
В законопроекте говорится, что для увеличения валютных резервов будут приняты следующие меры:
-Предоставление финансирования оборотного капитала и авансовых платежей золотодобывающим компаниям со стороны Центробанка,
-Пакет мер по покупке золота на внешнем и внутреннем рынках с пятипроцентной надбавкой к цене на Лондонской бирже металлов.
Отметив, что более 70 процентов текущей ситуации не зависит от Монголии, глава правительства Л.Оюун-Эрдэнэ заявил, что «правительство вполне способно регулировать ситуацию внутри страны».
В конце пресс-конференции он призвал парламентариев, лидеров политических партий, организации гражданского общества и средства массовой информации сотрудничать с правительством в преодолении критической ситуации, связанной с вопросами национальной безопасности и независимости страны.
Фото: montsame.mn
«В мировой экономике возникла непредвиденная ситуация из-за кризиса вокруг Украины», - отметил министр финансов Болдын Жавхлан, представляя решения Кабинета министров.
Ранее Всемирный банк и Международный валютный фонд прогнозировали рост мировой экономики в этом году на уровне 4,3%, но скорректировали оценку, снизив прогноз до 2,8-3,5% в связи с ситуацией вокруг Украины. Экономический рост нашей страны также замедлился, отметил Болдын Жавхлан в среду на пресс-конференции.
Министр продовольствия, сельского хозяйства и легкой промышленности Загджавын Мэндсайхан сообщил, что правительство придерживается политики обеспечения стабильной поставки мясной и мучной продукции на внутренний рынок, создания госрезервов и сохранения потребительских цен на стабильном уровне.
По его словам, в августе заготовлено 12,6 тонны мяса на 100 миллиардов тугриков. Этого достаточно до 1 июля или до начала сезона убоя. Кроме того, будут приняты меры по сохранению запасов муки на стабильном уровне и увеличению мукопроизводства.
«Идет подготовка к весенним посевным работам. В этом году мы сосредоточимся на посадке большего объема зерновых и овощных культур. Решено выделить субсидии сельскохозяйственным компаниям и предприятиям на пополнение оборотных средств. В законопроекте предусмотрено предоставление полномочий министру сельского хозяйства на введение экспортного ограничения в отношении некоторых продовольственных продуктов. В связи с этим планируется изучить и разработать план действия», - сказал З.Мэндсайхан.
Министр горнорудной и тяжелой промышленности Гэлэнгийн Ёондон проинформировал о запасах топлива в стране. «По состоянию на сегодняшний день в стране имеются запасы бензина марки А-92 на 42 дня, т.е. находятся на достаточном уровне», - уточнил отраслевой министр.Компаниям-импортерам нефтепродуктов будут выдаваться кредиты на поддержку их оборотного капитала и авансовых платежей. Кроме того, в законопроекте отражен пункт по защите курса валюты от рисков.
По словам министра, в законопроекте также отражен ряд важных пунктов по увеличению валютных резервов Центробанка. Например, предусмотрены финансирование оборотного капитала, долгосрочных и авансовых платежей золотодобывающих компаний и закупка металлов на Лондонской бирже металлов с пятипроцентной надбавкой.
«Существует нехватка средств, необходимых для создания топливных резервов. По этому вопросу Центробанк сделал сообщение на прошедшем заседании Кабмина. Главный регулятор решит вопрос финансирования оборотного капитала. При этом речь идет о более чем 400 млрд тугриков. Правительство будет искать все возможности для снижения цен на топливо путем проведения переговоров с компаниями», - заявил Г.Ёндон.
Премьер-министр Монголии Лувсаннамсрайн Оюун-Эрдэнэ, комментируя внесенный в ВГХ законопроект о предотвращении роста цен и дефицита основных видов товаров, выделил законопроекте предусмотрены следующие пункты:
-Создание правовой среды для регулирования государством таможенного и импортного налогообложения нефтепродуктов, а также таких вопросов, как создание госрезервов, подготовка складов для хранения, выдача льготных кредитов и предоставления гарантий по ценным бумагам;
-Выдача необходимых льгот и субсидий для финансирования оборотного капитала соответствующих компаний и предприятий в целях обеспечения стабильной поставки мяса, муки и нефтепродуктов на внутренний рынок;
-Также ряд вопросов, связанных с регулированием курса валют.
Он подчеркнул, что участие государства в денежно-кредитной политике запрещено действующим законодательством, но в сложившейся ситуации правительство должно оказать необходимую поддержку главному регулятору для увеличения валютных резервов.
Второе важное положение этого закона заключается в создании правовой среды для принятия государством на себя ответственности наряду с Центральным банком за денежно-кредитную и налогово-бюджетную политику в течение определенного периода времени.
В законопроекте говорится, что для увеличения валютных резервов будут приняты следующие меры:
-Предоставление финансирования оборотного капитала и авансовых платежей золотодобывающим компаниям со стороны Центробанка,
-Пакет мер по покупке золота на внешнем и внутреннем рынках с пятипроцентной надбавкой к цене на Лондонской бирже металлов.
Отметив, что более 70 процентов текущей ситуации не зависит от Монголии, глава правительства Л.Оюун-Эрдэнэ заявил, что «правительство вполне способно регулировать ситуацию внутри страны».
В конце пресс-конференции он призвал парламентариев, лидеров политических партий, организации гражданского общества и средства массовой информации сотрудничать с правительством в преодолении критической ситуации, связанной с вопросами национальной безопасности и независимости страны.
Фото: montsame.mn