Общество 06.04.2022 в 10:41
Аэропорт Улан-Удэ возобновил работу
Из-за снегопада он был закрыт на несколько часов
Текст: Константин Воронов
С 10.30 утра аэропорт «Байкал» Улан-Удэ возобновил работу, сообщил его директор Дмитрий Гармаев.
«Аэропорт «Байкал» открыт с 10 30. Начинаем обслуживание воздушных судов», - написал он в соцсетях.
Напомним, из-за сильного снегопада аэропорт прекратил работу с 7 утра. Несколько часов службы воздушной гавани занимались уборкой взлетно-посадочной полосы и перрона от выпавшего снега.
Это уже второе закрытие аэропорта с начала недели. Первое произошло утром в понедельник также по причине снегопада.
Фото: Дмитрия Гармаева
«Аэропорт «Байкал» открыт с 10 30. Начинаем обслуживание воздушных судов», - написал он в соцсетях.
Напомним, из-за сильного снегопада аэропорт прекратил работу с 7 утра. Несколько часов службы воздушной гавани занимались уборкой взлетно-посадочной полосы и перрона от выпавшего снега.
Это уже второе закрытие аэропорта с начала недели. Первое произошло утром в понедельник также по причине снегопада.
Фото: Дмитрия Гармаева