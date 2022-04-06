Общество 06.04.2022 в 10:41

Аэропорт Улан-Удэ возобновил работу

Из-за снегопада он был закрыт на несколько часов
A- A+
Текст: Константин Воронов
Аэропорт Улан-Удэ возобновил работу
С 10.30 утра аэропорт «Байкал» Улан-Удэ возобновил работу, сообщил его директор Дмитрий Гармаев.

«Аэропорт «Байкал» открыт с 10 30. Начинаем обслуживание воздушных судов», - написал он в соцсетях.

Напомним, из-за сильного снегопада аэропорт прекратил работу с 7 утра. Несколько часов службы воздушной гавани занимались уборкой взлетно-посадочной полосы и перрона от выпавшего снега.

Это уже второе закрытие аэропорта с начала недели. Первое произошло утром в понедельник также по причине снегопада.

Фото: Дмитрия Гармаева
Теги
аэропорт снег

Все новости

В Бурятии профсоюзы помогли оперному театру
06.04.2022 в 11:56
В Улан-Удэ задержан подозреваемый в нападениях на микрофинансовые организации
06.04.2022 в 11:44
Еще в 80 домах Бурятии в марте появилась управляющая организация
06.04.2022 в 11:38
В Бурятии лесники обезопасили село от лесных пожаров
06.04.2022 в 11:30
В Бурятии пьяный водитель катал детей по селу
06.04.2022 в 10:56
Аэропорт Улан-Удэ возобновил работу
06.04.2022 в 10:41
Правительство Монголии будет снижать воздействие мирового экономического кризиса на страну
06.04.2022 в 10:32
Требуйте замену!
06.04.2022 в 10:31
В Бурятии открыли первый духовно-просветительский центр
06.04.2022 в 10:27
В Бурятии за сутки никто не умер от COVID-19
06.04.2022 в 09:49
ЗУРХАЙ
с 6 по 12 апреля

Читайте также
В Бурятии профсоюзы помогли оперному театру
Более 70 артистов Бурятского театра оперы и балета переведены со срочных трудовых договоров на бессрочные
06.04.2022 в 11:56
В Улан-Удэ задержан подозреваемый в нападениях на микрофинансовые организации
Разбойнику 61 год, в течение двух лет он нигде не работает, живет у знакомой

06.04.2022 в 11:44
Еще в 80 домах Бурятии в марте появилась управляющая организация
Лицензиаты все чаще берут в управление дома, которые до настоящего времени "хозяина" не имели
06.04.2022 в 11:38
Правительство Монголии будет снижать воздействие мирового экономического кризиса на страну
Усиливается роль государства в экономике, создаются госрезервы продовольствия и топлива, увеличиваются  валютные резервы
06.04.2022 в 10:32
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов газеты разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-N1.ru обязательна.
Главный редактор: Сажинова О. А.
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru