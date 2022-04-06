Общество 06.04.2022 в 11:38

Еще в 80 домах Бурятии в марте появилась управляющая организация

Лицензиаты все чаще берут в управление дома, которые до настоящего времени "хозяина" не имели
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Текст: Нина Павлова
Еще в 80 домах Бурятии в марте появилась управляющая организация
В марте в Госстройжилнадзор поступило более ста двадцати заявлений о внесении изменений в реестр лицензий. Лишь по одному заявлению после анализа пакета документов был выдан отказ. При этом большинство домов – те, в которых ранее управляющей организации не было, сообщает пресс-служба ведомства.

Небольшие малоэтажки в своем большинстве находятся под непосредственным управлением собственников. Однако, этот способ часто не реализуется в полной мере, и общедомовое имущество ветшает без должного ухода. В настоящее время ситуация меняется: лицензиаты берут в управление дома, которые до настоящего времени управляющей организации не имели. Из общего количества поданных в марте документов таких домов более восьмидесяти.

«Конкуренция управляющих организаций за благополучные дома как правило не несет за собой развития. Более продуктивный шаг – принять ответственность за содержание дома, который прежде не имел качественного обслуживания. Это серьезный плюс к репутации лицензиата при условии, что положение дел в доме улучшится»

- прокомментировал ситуацию зампред правительства Евгений Луковников.

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