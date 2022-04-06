Общество 06.04.2022 в 11:44

В Улан-Удэ задержан подозреваемый в нападениях на микрофинансовые организации

Разбойнику 61 год, в течение двух лет он нигде не работает, живет у знакомой

A- A+
Текст: Номер один
В Улан-Удэ задержан подозреваемый в нападениях на микрофинансовые организации
В Улан-Удэ сотрудники уголовного розыска в результате оперативно-розыскных мероприятий задержали подозреваемого в разбойных нападениях на микрокредитные организации. Им оказался 61-летний горожанин, сообщили в МВД по Бурятии.

Так, в середине февраля мужчина напал на офис точки микрозайма в Октябрьском районе. Сев за столик к менеджеру и пригрозив применением пистолета, якобы, лежащего у него в пакете, он потребовал выдать ему имеющиеся в кассе денежные средства. Злоумышленником похищено шесть тысяч рублей.

В конце марта он совершил аналогичное преступление в Советском районе. При этом сотруднице микрофинансовой компании фигурант нанес несколько ударов по голове металлической трубой, после чего, получив более 17,5 тысячи рублей, скрылся. Спустя три дня он был задержан полицейскими.

Злоумышленник проживает у знакомой, в течение двух лет нигде не работает. Ему предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных статьей 162 УК РФ. Фигурант заключен под стражу. Следствие продолжается.

Фото: pixabay.com
Теги
преступность разбои задержание

Все новости

В Бурятии профсоюзы помогли оперному театру
06.04.2022 в 11:56
В Улан-Удэ задержан подозреваемый в нападениях на микрофинансовые организации
06.04.2022 в 11:44
Еще в 80 домах Бурятии в марте появилась управляющая организация
06.04.2022 в 11:38
В Бурятии лесники обезопасили село от лесных пожаров
06.04.2022 в 11:30
В Бурятии пьяный водитель катал детей по селу
06.04.2022 в 10:56
Аэропорт Улан-Удэ возобновил работу
06.04.2022 в 10:41
Правительство Монголии будет снижать воздействие мирового экономического кризиса на страну
06.04.2022 в 10:32
Требуйте замену!
06.04.2022 в 10:31
В Бурятии открыли первый духовно-просветительский центр
06.04.2022 в 10:27
В Бурятии за сутки никто не умер от COVID-19
06.04.2022 в 09:49
ЗУРХАЙ
с 6 по 12 апреля

Читайте также
В Бурятии профсоюзы помогли оперному театру
Более 70 артистов Бурятского театра оперы и балета переведены со срочных трудовых договоров на бессрочные
06.04.2022 в 11:56
Еще в 80 домах Бурятии в марте появилась управляющая организация
Лицензиаты все чаще берут в управление дома, которые до настоящего времени "хозяина" не имели
06.04.2022 в 11:38
Аэропорт Улан-Удэ возобновил работу
Из-за снегопада он был закрыт на несколько часов
06.04.2022 в 10:41
Правительство Монголии будет снижать воздействие мирового экономического кризиса на страну
Усиливается роль государства в экономике, создаются госрезервы продовольствия и топлива, увеличиваются  валютные резервы
06.04.2022 в 10:32
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов газеты разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-N1.ru обязательна.
Главный редактор: Сажинова О. А.
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru