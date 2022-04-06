В Улан-Удэ задержан подозреваемый в нападениях на микрофинансовые организации

В Улан-Удэ сотрудники уголовного розыска в результате оперативно-розыскных мероприятий задержали подозреваемого в разбойных нападениях на микрокредитные организации. Им оказался 61-летний горожанин, сообщили в МВД по Бурятии.Так, в середине февраля мужчина напал на офис точки микрозайма в Октябрьском районе. Сев за столик к менеджеру и пригрозив применением пистолета, якобы, лежащего у него в пакете, он потребовал выдать ему имеющиеся в кассе денежные средства. Злоумышленником похищено шесть тысяч рублей.В конце марта он совершил аналогичное преступление в Советском районе. При этом сотруднице микрофинансовой компании фигурант нанес несколько ударов по голове металлической трубой, после чего, получив более 17,5 тысячи рублей, скрылся. Спустя три дня он был задержан полицейскими.Злоумышленник проживает у знакомой, в течение двух лет нигде не работает. Ему предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных статьей 162 УК РФ. Фигурант заключен под стражу. Следствие продолжается.Фото: pixabay.com