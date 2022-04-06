В Бурятии поддержат пассажирские перевозки

Глава Бурятии Алексей Цыденов принял решение о выделении субсидии перевозчикам, осуществляющим регулярные пассажирские перевозки по муниципальным и межмуниципальным маршрутам. Общий объем поддержки составит около 60 млн рублей, сообщили в пресс-службе правительства республики.«Важно в текущей ситуации сохранить качество перевозок, чтоб не росла длительность ожидания автобусов. Приняты меры поддержи сферы общественного транспорта, чтоб у нас не ушли с маршрутов перевозчики из-за возникших финансовых трудностей. Также необходимо удержать стоимость перевозок. Возросшие расходы перекладывать на плечи наших жителей ни в коем случае нельзя», - заявил Алексей Цыденов.В сфере пассажирских автомобильных перевозок наблюдается рост расходов на содержание транспортных средств, что может привести к росту тарифа. Для поддержки автоперевозок и для сдерживания тарифа из республиканского бюджета выделят сумму в размере 59,8 млн рублей. Это позволит сохранить тарифы для населения.Субсидия будет предоставляться индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам в размере 15 000 рублей на каждый автомобиль в течение трех месяцев начиная с апреля. Есть и условия: транспортное средство должно проработать на маршруте не менее 22 дней в каждом месяце.«Сегодня общее количество транспортных средств, работающих на межмуниципальных и муниципальных маршрутах, включая Улан-Удэ, составляет 1330 автомобилей. Для получения субсидии перевозчикам необходимо обратиться в соответствующее ведомство. Если это муниципальные перевозки, то в администрацию района, если межмуниципальные, то в минтранс Бурятии», - рассказал Александр Гоге, министр по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Бурятии.Так же, для обеспечения устойчивой логистики пассажиров и грузов, разработки оптимальных логистических маршрутов, необходимых для импорта и экспорта региональной продукции в период негативных последствий введения санкций, создан Региональный штаб по обеспечению устойчивой логистики пассажиров и грузов под председательством зампреда правительства Бурятии Евгения Луковникова. В состав Регионального штаба включены все заинтересованные исполнительные органы государственной власти республики, представители Федеральной таможенной службы, Росгранстроя, Ассоциации международных автомобильных перевозчиков, ОАО «РЖД» и представители системообразующих предприятий республики.Фото: egov-buryatia.ru