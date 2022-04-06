Общество 06.04.2022 в 13:06
Потенциал эмиграции до уровня 2018 года, хотя до этого рос три года
Эскалация конфликта России с Западом привела к снижению эмиграционных настроений
Текст: Номер один
Большинство россиян скорее не хотят уезжать за границу на постоянное место жительства (88%). Скорее хотел бы уехать каждый лишь десятый (10%). По сравнению с прошлым годом доля, выражающих желание уехать из России на ПМЖ, сократилась на 6% (в 2021 г. - 16%), сообщает Всероссийский центр изучения общественного мнения. ВЦИОМ представил данные исследования, посвященные эмиграционным настроениям россиян.
В близком окружении 87% россиян нет людей, которые в ближайшее время планируют уехать за границу для постоянного проживания, в окружении 12% россиян (среди друзей, родственников и знакомых) есть ориентированные на переезд.
Самый популярный ответ среди граждан о целях отъезда за границу на ПМЖ — улучшение материального положения (29%). Четверть россиян назвали в качестве мотива переезда поиск легкой жизни (24%). Считают, что страну проживания меняют ради будущего своих детей, 17% россиян, связывают эмиграцию с надеждой на получение более высокого уровня социальных гарантий за рубежом 13%. Для каждого десятого основной фактор переезда — расширение кругозора, в частности возможность посмотреть мир, получить образование и добиться карьерного роста (по 10% и 9% соответственно).
Те, кто декларирует желание уехать, чаще целью переезда называли будущее детей (47%), улучшение материального положения (29%), желание иметь больше политических свобод (27%) и более высокий уровень социальных гарантий (26%). В отличие от всех россиян, только 7% потенциальных мигрантов полагают, что жить за рубежом будет легче.
Половина россиян считают, что уехавшие из России через какое-то время скорее вернутся на Родину (45%). В группе тех, кто скорее хочет переехать, такое мнение высказывали реже — всего 23%. Треть граждан предполагают, что переехавшие скорее не вернутся (33%). Затруднились дать прогноз 22% россиян.
По мнению тех, кто допускает возвращение сограждан, это произойдет при условии, что ситуация в стране наладится (15%), в случае осознания своей ненужности за границей (12%). Каждый десятый в качестве мотива возвращения назвал ухудшение условий жизни за границей (10%), 8% — неспособность реализоваться в чужой стране, 7% — тоску по Родине и семье.
Фото: pixabay.com
В близком окружении 87% россиян нет людей, которые в ближайшее время планируют уехать за границу для постоянного проживания, в окружении 12% россиян (среди друзей, родственников и знакомых) есть ориентированные на переезд.
Самый популярный ответ среди граждан о целях отъезда за границу на ПМЖ — улучшение материального положения (29%). Четверть россиян назвали в качестве мотива переезда поиск легкой жизни (24%). Считают, что страну проживания меняют ради будущего своих детей, 17% россиян, связывают эмиграцию с надеждой на получение более высокого уровня социальных гарантий за рубежом 13%. Для каждого десятого основной фактор переезда — расширение кругозора, в частности возможность посмотреть мир, получить образование и добиться карьерного роста (по 10% и 9% соответственно).
Те, кто декларирует желание уехать, чаще целью переезда называли будущее детей (47%), улучшение материального положения (29%), желание иметь больше политических свобод (27%) и более высокий уровень социальных гарантий (26%). В отличие от всех россиян, только 7% потенциальных мигрантов полагают, что жить за рубежом будет легче.
Половина россиян считают, что уехавшие из России через какое-то время скорее вернутся на Родину (45%). В группе тех, кто скорее хочет переехать, такое мнение высказывали реже — всего 23%. Треть граждан предполагают, что переехавшие скорее не вернутся (33%). Затруднились дать прогноз 22% россиян.
По мнению тех, кто допускает возвращение сограждан, это произойдет при условии, что ситуация в стране наладится (15%), в случае осознания своей ненужности за границей (12%). Каждый десятый в качестве мотива возвращения назвал ухудшение условий жизни за границей (10%), 8% — неспособность реализоваться в чужой стране, 7% — тоску по Родине и семье.
Фото: pixabay.com
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