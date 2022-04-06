Бурятия потратит почти 200 млн рублей на поддержку рынка труда

На заседании республиканского оперштаба по экономике власти Бурятии представили меры по поддержке рынка труда. Их финансирование будет осуществляться за счет средств федерального бюджета в размере 195 млн. рублей и средств республиканского бюджета - порядка 2 млн. рублей.- Прошу всем по своим отраслям отработать с работодателями. Особенно, это касается районов. Меры поддержки существенные. Если в городе работу можно найти, то на селе иная ситуация. И эти меры будут очень востребованы, - поручил глава Бурятии Алексей Цыденов.Как сообщили в пресс-службе правительства республики, субсидии будут предоставляться юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям для возмещения затрат на частичную оплату труда:- при организации общественных работ для ищущих и безработных граждан, численность участников – 821 человека. На эти цели выделено 53,6 млн. рублей. Срок проведения общественных работ при этом должен составлять 3 месяца;- при организации временного трудоустройства работников организаций, находящихся под риском увольнения, численность участников программы - 1368 человек. На эти цели выделено порядка 103 млн рублей. Также при организации временного трудоустройства будут возмещаться затраты на одно рабочее место работника в период материально-технического обеспечения работ, 10 тыс. рублей на весь период. Срок проведения временного трудоустройства - 3 месяца.Также в рамках новых федеральных мер поддержки будет осуществляться профессиональное обучение работников промпредприятий, находящихся под риском увольнения. Работодателям предоставляются субсидии для возмещения затрат на профессиональное обучение данных сотрудников – на обучение одного работника возмещается в пределах 59,5 тысяч рублей. Всего на реализацию мероприятия по профессиональному обучению выделено 40,3 млн. рублей.- Важно, чтобы люди могли не только получать выплаты пособий по безработице, но и освоить новую профессию, пройти переобучение, если потребуется», — отметил председатель правительства РФ Михаил Мишустин.По его словам, сейчас основная цель кабмина – поддержка людей и сохранение спроса. Это позволит бизнесу адаптироваться к новым условиям. Как заявил премьер-министр, правительством РФ направлено 39 миллиардов рублей на поддержку занятости в условиях санкций.Фото: пресс-служба правительства Бурятии