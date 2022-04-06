Общество 06.04.2022 в 14:43

В Улан-Удэ завтра потеплеет до +18

Днем возможен небольшой дождь
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Текст: Константин Воронов
В Улан-Удэ завтра потеплеет до +18
По данным синоптиков, завтра по южной половине Бурятии установится теплая погода, местами возможен небольшой дождь. Воздух днем прогреется местами до +16,+21 градусов.

В Улан-Удэ завтра днем возможен небольшой дождь. Температура воздуха составит +16,+18 градусов.

Фото: «Номер один»
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ЗУРХАЙ
с 6 по 12 апреля

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