Общество 06.04.2022 в 14:43
В Улан-Удэ завтра потеплеет до +18
Днем возможен небольшой дождь
Текст: Константин Воронов
По данным синоптиков, завтра по южной половине Бурятии установится теплая погода, местами возможен небольшой дождь. Воздух днем прогреется местами до +16,+21 градусов.
В Улан-Удэ завтра днем возможен небольшой дождь. Температура воздуха составит +16,+18 градусов.
Фото: «Номер один»
В Улан-Удэ завтра днем возможен небольшой дождь. Температура воздуха составит +16,+18 градусов.
Фото: «Номер один»
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