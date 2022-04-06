В Бурятии усилили систему обнаружения пожаров

В Бурятии для оперативного обнаружения возгораний тайги нынче будут привлечены 13 воздушных судов. С помощью программы ИСДМ-Рослесхоз специалисты проводят наблюдения и контроль за пожарной опасностью в лесах. Кроме этого, в республике запущена и работает система видеомониторинга «Лесохранитель», сообщили в пресс-службе правительства республики.В пожароопасный сезон будут привлечены семь вертолетов (Ми-2, Bell-206, Ми-8) и шесть самолетов (Ан-3 и Ан-2). С помощью воздушных судов специалисты обнаруживают лесные пожары с высоты птичьего полета, осматривают очаги возгорания, а также доставляют специалистов и оборудование. В этом году запланировано более 1800 летных часов авиа-мониторинга пожарной опасности в лесах Бурятии – на 360 часов больше, чем в прошлом году. Кратность авиамониторинга увеличена благодаря увеличению финансирования. Если в прошлом году на авиамониторинг из федерального бюджета было выделено 111,7 млн рублей, то в этом году финансирование выросло на 44% и составляет 161 млн руб.«Сейчас идет работа по выставлению воздушных судов в районах республики. Первые суда появятся в районах уже к 11 апреля. В пожароопасный сезон в зависимости от класса пожарной опасности в лесах, установлено количество вылетов в день. Так, например, при пятом, высоком классе пожарной опасности авиапатрулирование необходимо проводить не менее трех раз в день», - рассказал руководитель Забайкальской базы авиационной охраны лесов Григорий Сердюков.«Необходимо проработать четкий алгоритм взаимодействия регионов, МЧС и других федеральных министерств и ведомств. Необходимо добиться отслеживания прохождения информации, реагирования на пожары в максимально короткий срок. Отдельное внимание нужно уделить персональной ответственности уполномоченных лиц», – отметил полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев на совещании по вопросу готовности дальневосточных регионов к пожароопасному периоду.Росавиации совместно с минприроды России, минвостокразвития России и дальневосточными регионами поручено проработать вопрос об обязательном информировании уполномоченных органов пилотами (всех видов воздушных судов) об обнаружении возгораний и при необходимости подготовить предложения о законодательном закреплении такого правила.Кроме авиапатрулирования, в лесах республики будет проходить и наземное патрулирование по 157 маршрутам. Их общая протяженность – более 7 тысяч километров.Вице-премьер поручил МЧС России, минприроды России, минвостокразвития России, Рослесхозу совместно с дальневосточными регионами провести анализ работы систем спутникового мониторинга от момента обнаружения пожаров до принятия мер по их тушению. По итогам анализа поручено представить предложения по повышению оперативности реагирования на возникающие возгорания.Специалисты Республиканского агентства лесного хозяйства проводят наблюдения и контроль за пожарной опасностью в лесах и лесными пожарами с помощью программы ИСДМ-Рослесхоз. Также для оперативного обнаружения лесных пожаров уже работают в онлайн-режиме 30 видео-камер системы «Лесохранитель» в разных районах республики. Они круглосуточно охватывают 6 млн гектаров леса и оперативно фиксируют задымления.В рамках федерального проекта «Сохранение лесов» нацпроекта «Экология» в Бурятию поступает новая лесопожарная техника, при помощи которой специалисты уже сегодня готовы отстаивать леса от огня. Напомним, за три года реализации проекта, в республику поступило более 150 единиц техники.Фото: egov-buryatia.ru