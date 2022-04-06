Жительницу Бурятии публично унизили в «Абсолюте»

В Бурятии суд рассмотрел иск местной жительницы к торговой группе «Абсолют» и ИП «Шагдарова И.В.». Женщина просила взыскать 200 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда.Причиной иска послужил конфликт, имевший место в супермаркете. Истцу отказали в продаже товара, так как у нее отсутствовала маска. Столкнувшись с этим фактом, женщина достала телефон и стала вести видеосъемку сотрудников магазина, которые в ответ изъяли у нее гаджет.«Охранник магазина пытался разблокировать сотовый телефон истца, чтобы удалить видеозапись и оказывал сопротивление, в ходе которого нанес истцу телесные повреждения», - установлено материалами дела.Очевидно, покупательница пыталась забрать назад свой телефон, и случилось что-то напоминающее потасовку, небольшое противоборство.Женщина заявила, что испытала от действий сотрудников магазина нравственные и физические страдания – ей отказали в обслуживании, она пережила нервный стресс, произошло публичное унижение, получила царапины и т. д.В удовлетворении требований к ТГ «Абсолют» истцу было отказано, поскольку в ходе процесса выяснилось, что надлежащим ответчиком является ИП «Шагдарова И.В.».Решая, сколько денег присудить женщине, суд отметил, что при определении размера компенсации вреда должны учитываться требования разумности и справедливости. Характер физических и нравственных страданий оценивается с учетом фактических обстоятельств, при которых был причинен моральный вред, и индивидуальных особенностей потерпевшей.В итоге суд удовлетворил иск частично – в размере 15 тыс. рублей. Кроме того, ИП Шагдаровой присудили выплатить 300 рублей госпошлины. Как явствует из материалов районного суда, решение никем обжаловано не было.Фото: «Номер один»