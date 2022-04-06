Общество 06.04.2022 в 15:46

Жители поселка Исток в Улан-Удэ: "Почему у нас так все плохо?"

Горожане устали жить без аптеки поблизости
A- A+
Текст: Нина Павлова
Жители поселка Исток в Улан-Удэ: "Почему у нас так все плохо?"
"Номер один"
Жители поселка Исток вынуждены ездить за лекарствами на Бурвод либо в поселок Аэропорт. Люди, уставшие от того, что их никак не услышат, написали обращение в популярный бурятский паблик:

«Здравствуйте хочу достучаться до администрации Советского района, а именно ответственным лицам посёлка Исток, хочется узнать почему у нас так все плохо? Население с численностью почти 20 - 30 тысяч человек, а в посёлке нет аптеки?? Ближайшая Аптека это аэропорт или Бурвод»

- написал аноним.
Мы проверили информацию из поста. Действительно, на карте ближайшая от поселка аптека находится в нескольких километрах.



Кроме того, жители возмущены безразличием властей к появлению социальной инфраструктуры в поселке. Так, горожане требуют спортзал в школе №54, который, по словам местных, "обещали построить 20 лет назад так и строится". Однако справедливости ради автор поста заметил, что в поселке хотя бы появился детский сад.

В комментариях к посту пользователи предложили горожанам, проживающим в частном секторе, самостоятельно решать свои проблемы. Например, "скидываться" и строить те же детские площадки самостоятельно. Это же касается и аптек, мол, приглашайте к себе частников. Другие же предлагают обратиться к тем, за кого голосовали - к своим депутатам. Третьи вообще не понимают споров: "Любим мы делегировать на кого то свои проблемы, требовать и жаловаться. А автор вы лично что сделали чтобы хоть что то изменить?".
Теги
аптека

Все новости

В Улан-Удэ открыли новый детский сад
06.04.2022 в 16:29
Игорь Шутенков: Мы открываем 15-й детский сад за три года
06.04.2022 в 16:19
Житель Бурятии ударил женщину ножом в ответ на брошенную в него вилку
06.04.2022 в 16:09
Жители поселка Исток в Улан-Удэ: "Почему у нас так все плохо?"
06.04.2022 в 15:46
Директором «Генерации Бурятии» назначен «варяг» из Приморья
06.04.2022 в 15:41
Жительницу Бурятии публично унизили в «Абсолюте»
06.04.2022 в 15:36
В Бурятии усилили систему обнаружения пожаров
06.04.2022 в 15:31
В Улан-Удэ завтра потеплеет до +18
06.04.2022 в 14:43
Бурятия потратит почти 200 млн рублей на поддержку рынка труда
06.04.2022 в 14:11
Потенциал эмиграции упал до уровня 2018 года, хотя до этого рос три года
06.04.2022 в 13:06
ЗУРХАЙ
с 6 по 12 апреля

Читайте также
В Улан-Удэ открыли новый детский сад
Современный детский сад будут посещать 280 детей
06.04.2022 в 16:29
Игорь Шутенков: Мы открываем 15-й детский сад за три года
В Улан-Удэ открылся третий корпус детского сада «Калинка»
06.04.2022 в 16:19
Директором «Генерации Бурятии» назначен «варяг» из Приморья
Дмитрий Лебедь более 15 лет занимал ведущие должности в энергетических компаниях Приморского края

06.04.2022 в 15:41
Жительницу Бурятии публично унизили в «Абсолюте»
За это магазину пришлось ответить в суде
06.04.2022 в 15:36
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов газеты разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-N1.ru обязательна.
Главный редактор: Сажинова О. А.
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru