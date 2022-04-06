Жители поселка Исток в Улан-Удэ: "Почему у нас так все плохо?"

«Здравствуйте хочу достучаться до администрации Советского района, а именно ответственным лицам посёлка Исток, хочется узнать почему у нас так все плохо? Население с численностью почти 20 - 30 тысяч человек, а в посёлке нет аптеки?? Ближайшая Аптека это аэропорт или Бурвод» - написал аноним.

Жители поселка Исток вынуждены ездить за лекарствами на Бурвод либо в поселок Аэропорт. Люди, уставшие от того, что их никак не услышат, написали обращение в популярный бурятский паблик:Мы проверили информацию из поста. Действительно, на карте ближайшая от поселка аптека находится в нескольких километрах.Кроме того, жители возмущены безразличием властей к появлению социальной инфраструктуры в поселке. Так, горожане требуют спортзал в школе №54, который, по словам местных, "обещали построить 20 лет назад так и строится". Однако справедливости ради автор поста заметил, что в поселке хотя бы появился детский сад.В комментариях к посту пользователи предложили горожанам, проживающим в частном секторе, самостоятельно решать свои проблемы. Например, "скидываться" и строить те же детские площадки самостоятельно. Это же касается и аптек, мол, приглашайте к себе частников. Другие же предлагают обратиться к тем, за кого голосовали - к своим депутатам. Третьи вообще не понимают споров: "Любим мы делегировать на кого то свои проблемы, требовать и жаловаться. А автор вы лично что сделали чтобы хоть что то изменить?".