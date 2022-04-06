Игорь Шутенков: Мы открываем 15-й детский сад за три года

- Я вас всех искренне поздравляю с тем, что теперь и здесь есть красивый, новый детский сад, который встречает наших детей. Мы много строим, строим и в городе, строим и в республике. А откуда деньги? Президент страны Владимир Владимирович Путин сказал, что не должно быть очередей в сады и школы, по его поручению были разработаны нацпроекты, и мы начали строить. 27 детских садов уже построено. Не должно быть и третьих смен - мы начали строить школы. И этот детский сад построен по поручению президента страны. И сегодня мы открыли очередной новый, светлый, красивый детский сад и я хочу, чтобы у наших детей были хорошие условия, чтобы они могли развиваться, учиться, дружить и готовиться к большой жизни. Пусть таких садов и школ, условий для развития детей будет больше и пусть наши дети будут счастливыми, - сказал глава республики.





- Алексей Самбуевич, Игорь Юрьевич, сегодня вы исполнили мечту нашего коллектива, вы исполнили мечту многих родителей, которые проживают здесь. 47 микрорайону очень нужен был детский сад. Два корпуса «Калинки», которые расположены чуть ниже, построены на 550 ребят, но сейчас туда ходят почти 900. И этот детский сад, конечно же, поможет жителям 47 квартала, - сказала Татьяна Шангина.





Сегодня в Улан-Удэ открылся третий корпус детского сада №96 «Калинка», расположенный в одном из самых густонаселенных районов города – 47 квартале на ул. Конечной.В торжественном открытии детского сада, построенному по национальному проекту «Демография», приняли участие глава Бурятии Алексей Цыденов, мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков, воспитатели, дети и родители.С открытием третьего корпуса «Калинки» очередь в дошкольные общеобразовательные учреждения Улан-Удэ сократилась ещё на 280 человек, а для взрослых появилось почти 40 новых рабочих мест. Мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков отметил, что это уже 15-й новый детский сад в нашем городе.- Уважаемые воспитатели, уважаемые родители, детишки! Я всех нас поздравляю с открытием уже третьего корпуса нашего детского садика «Калинка». Он стал 15-м детским садом, который мы открываем за последние три года в Улан-Удэ, и еще четыре откроем в этом году. Я благодарю главу Бурятии, правительство республики за такую поддержку в реализации нацпроектов по строительству детских садов и школ. Сейчас мы находимся в центре новостройки, здесь уже живут молодые семьи с детьми, у которых есть возможность в шаговой доступности, не мотаясь по пробкам, привести детишек в светлый, комфортный, замечательный детский садик. И он полностью уже скомплектован. Буквально завтра мы готовы принимать наших детишек. Здесь будет замечательный коллектив, и этот коллектив поведет за собой Наталья Покацкая – лучший воспитатель этого года. В добрый путь! – поздравил мэр Улан-Удэ детей и родителей.На строительство объекта по национальному проекту «Демография» было выделено около 302 млн рублей. В новом двухэтажном здании «Калинки» созданы все условия для многостороннего развития детей: музыкальный зал, зал для физкультуры, кабинет логопеда, пищеблок, игровые, спальни, буфетные, санитарные узлы для детей. Все помещения оснащены самым современным оборудованием. Имеется игровое и программно-методическое оборудование для детей разного возраста. Заведующая новым корпусом детского сада «Калинка» Татьяна Шангина обратилась с главе республики и мэру Улан-Удэ со словами благодарности.Мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков особо подчеркнул важность месторасположения детского сада.- Мы смогли разместить новые садики в тех местах, где они нужны людям. Не там, где свободные места есть, а в тех местах, где они действительно нужны, в шаговой доступности, - отметил мэр города.Новый корпус рассчитан на 14 групп, каждую из которых будут посещать дети ясельного, младшего, среднего, старшего и подготовительного дошкольного возраста. Как сообщил Игорь Шутенков, детский сад полностью укомплектован, и с 7 апреля он распахнет свои двери для своих маленьких хозяев.Туяна, мама Артема, который пойдет в этот детский сад, поделилась своим мнением.- У нас сыну три года, и я была очень удивлена, когда нам позвонили и сказали: поздравляем, вам дали путёвку. Конечно же, хочется поблагодарить руководство Бурятия, руководство города Улан-Удэ за такую возможность. Теперь, когда Артём пойдёт в садик, в семье появляется какая-то уверенность в будущем. У меня есть возможность выйти на работу, развиваться, расти. Артём будет здесь в таких шикарных условиях развиваться, играть. Хотелось бы пожелать, чтобы в этих стенах царила атмосфера любви, уюта, добра, безопасности, счастья и гармонии. Хочу, чтобы каждому малышу здесь было очень хорошо, и наши дети чувствовали себя как дома.Как отметили в мэрии, детский сад №96/3 «Калинка» - это один из пяти детских садов, которые сдаются в эксплуатацию в этом году. В рамках нацпроекта «Демография» в 2022 году будут также сданы детские сады на ул. Конечная, мкр Забайкальский, мкр Дивизионный и ул. Лермонтова.Фото: мэрия Улан-Удэ