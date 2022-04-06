Международная выставка «Стройиндустрия» открылась в Улан-Удэ

Более 90 представителей организаций в сферах строительства и ЖКХ с Дальнего Востока и Сибири и из Монголии участвуют в выставке «Стройиндустрия». Он открылась сегодня в столице Бурятии. Продукция отражает потенциал отечественной стройиндустрии, сообщили в минстрое республики.На форуме представлен широкий выбор материалов и оборудования для отраслей строительства и жилищно-коммунального хозяйства: бетон, железо, цемент, отделочные материалы, объекты домостроения, коммунальные агрегаты, мебель, спецодежда и многое другое.Выставка «Стройиндустрия» в столице Бурятии проходит вот уже 15-й год. А в этом году впервые на одной площадке собрались ведущие федеральные эксперты, участники с Дальнего Востока и Сибири и представители из зарубежья. На мероприятии представлен широкий выбор отечественной продукции в сферах строительства и ЖКХ. На фоне санкционного давления это очень актуально.«В рамках выставки мы можем посмотреть, какие материалы и продукция, производятся на территории Бурятии и других регионов-участников. Это актуально для импортозамещения», - отметил зампред правительства Бурятии Евгений Луковников.«Cтpoйиндycтpия» стала местом концентрации новинок. Именно здесь можно найти новые решения и новых партнеров, обменяться опытом, почерпнуть для себя какие-то новые знания. С каждым годом охват выставки увеличивается. В этом году экспонентами выставки стали более 90 представителей организаций в сферах строительства и ЖКХ с Дальнего Востока и Сибири. А также в этом году у нас приняли участие компании из Монголии. Еще хочу отметить, что в рамках этой выставки у нас проходят пленарные заседания и панельные сессии, на которых с участием федеральных экспертов мы рассматриваем самые острые вопросы строительной отрасли , - отметил министр строительства и модернизации ЖКК Бурятии Николай Рузавин.Выставка открыта с 6 по 8 апреля в Физкультурно-спортивном комплексе по адресу ул. Рылеева 2.Фото: минстрой Бурятии