Общество 06.04.2022 в 17:07

Международная выставка «Стройиндустрия» открылась в Улан-Удэ

На ней представлены новейшее оборудование и материалы для импортозамещения
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Международная выставка «Стройиндустрия» открылась в Улан-Удэ
Более 90 представителей организаций в сферах строительства и ЖКХ с Дальнего Востока и Сибири и из Монголии  участвуют в выставке «Стройиндустрия». Он открылась сегодня в столице Бурятии. Продукция отражает потенциал отечественной стройиндустрии, сообщили в минстрое республики.

На форуме представлен широкий выбор материалов и оборудования для отраслей строительства и жилищно-коммунального хозяйства: бетон, железо, цемент, отделочные материалы, объекты домостроения, коммунальные агрегаты, мебель, спецодежда и многое другое.

Выставка «Стройиндустрия» в столице Бурятии проходит вот уже 15-й год. А в этом году впервые на одной площадке собрались ведущие федеральные эксперты, участники с Дальнего Востока и Сибири и представители из зарубежья. На мероприятии представлен широкий выбор отечественной продукции в сферах строительства и ЖКХ. На фоне санкционного давления это очень актуально.

«В рамках выставки мы можем посмотреть, какие материалы и продукция, производятся на территории Бурятии и других регионов-участников. Это актуально для  импортозамещения», - отметил зампред правительства Бурятии Евгений Луковников.

«Cтpoйиндycтpия» стала местом концентрации новинок. Именно здесь можно найти новые решения и новых партнеров, обменяться опытом, почерпнуть для себя какие-то новые знания. С каждым годом охват выставки увеличивается. В этом году экспонентами выставки стали более 90 представителей организаций в сферах строительства и ЖКХ с Дальнего Востока и Сибири. А также в этом году у нас приняли участие компании из Монголии. Еще хочу отметить, что в рамках этой выставки у нас проходят пленарные заседания и панельные сессии, на которых с участием федеральных экспертов мы рассматриваем самые острые вопросы строительной отрасли , -  отметил министр строительства и модернизации ЖКК Бурятии Николай Рузавин.

Выставка открыта с 6 по 8 апреля в Физкультурно-спортивном комплексе по адресу ул. Рылеева 2.

Фото: минстрой Бурятии

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