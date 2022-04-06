Общество 06.04.2022 в 17:22

Поэт из Бурятии написал лучшее стихотворение о Василии Лановом

Поэт Сергей Максимов стал победителем конкурса «Пробуждая сердца» памяти народного артиста СССР  Василия Ланового
A- A+
Текст: Номер один
Поэт из Бурятии написал лучшее стихотворение о Василии Лановом
Сергей Максимов, лесничий Баргузинского района, принял участие в конкурсе «Пробуждая сердца» памяти народного артиста СССР, Героя Труда РФ, сопредседателя центрального штаба Бессмертного полка России Василия Ланового и победил в номинации «Стихи собственного сочинения», сообщили в минкультуры Бурятии.

Автор из Бурятии обошел более 10 тысяч конкурсантов со всей страны. Награду он получал в Москве из рук супруги Ланового - народной артистки РСФСР Ирины Купченко.

«Для меня Василий Лановой всегда был примером настоящего мужества и благородства. Несколько раз пересмотрел фильм «Офицеры» (6+), где он сыграл одну из главных ролей. Поэтому решил отправить стихотворение, собственного сочинения, посвященное Василию Семеновичу. Для меня стало неожиданностью, когда мне позвонили с Москвы, из центрального штаба Бессмертного полка РФ и объявили, что я стал одним из победителей и что меня приглашают в Москву на церемонию награждения. А когда на итоговом концерте на сцене зала полководцев в Музее Победы объявили, что я лауреат первой степени, то конечно, эмоции переполняли», - поделился Сергей Максимов.

«Здесь нет проигравших. Вы все - победители. Вы все старались, учили стихи, читали, что-то придумывали, разрабатывали сценки, своими руками мастерили костюмы, декорации, ставили свет, потом снимали, монтировали эти ролики. Наша задача только в одном – пробудить сердца!», – сказала на церемонии награждения Ирина Купченко.

Сергей Максимов «Фильм из далёкого детства»

«Мне сегодня вдруг вспомнился фильм из далёкого детства.
Мне навеяло прошлое думы о жизни моей.
Помню, жили тогда мы с одним пареньком по соседству
И гоняли по крышам все дни напролёт голубей.

Не забуду, как мне Лановой с голубого экрана
Рассказал, для чего мы живём, что такое война.
И как долго потом заживают сердечные раны,
И как стонет от вражеских взрывов родная страна.

Никогда не забуду, как я, посмотрев «Офицеры»,
Убегал с пацанами на поле ловить «басмачей».
И обратно, усталый, от пыли весь пепельно-серый,
Возвращаясь домой, окунался в прозрачный ручей.

А ещё не забуду, как в классе, наверно, десятом
Мне соседа по парте пришлось от толпы отбивать.
Вот тогда и решил, что пойду после школы в солдаты.
Есть такая профессия — Родину, брат, защищать!

Я спасибо скажу Вам! За мир, за счастливое детство,
Вам, Василий Семёныч! Что были Вы в жизни моей.
Вы в Бессмертном полку с моим дедом теперь по соседству.
Ну, а мы в вашу честь запускаем весной голубей…».

Сергей Максимов – участник XXIV Книжного салона, состоявшегося в декабре 2021 года. Поэт презентовал свой первый сборник стихотворений «Вечер в таёжной избушке». Произведения Сергея были высоко оценены публикой.

Фото: минкультуры Бурятии
Теги
стихи конкурс победитель

Все новости

Поэт из Бурятии написал лучшее стихотворение о Василии Лановом
06.04.2022 в 17:22
Международная выставка «Стройиндустрия» открылась в Улан-Удэ
06.04.2022 в 17:07
В Улан-Удэ открыли новый детский сад
06.04.2022 в 16:29
Игорь Шутенков: Мы открываем 15-й детский сад за три года
06.04.2022 в 16:19
Житель Бурятии ударил женщину ножом в ответ на брошенную в него вилку
06.04.2022 в 16:09
В Бурятии пройдет ежегодный лыжный марафон
06.04.2022 в 15:53
Жители поселка Исток в Улан-Удэ: "Почему у нас так все плохо?"
06.04.2022 в 15:46
Директором «Генерации Бурятии» назначен «варяг» из Приморья
06.04.2022 в 15:41
Жительницу Бурятии публично унизили в «Абсолюте»
06.04.2022 в 15:36
В Бурятии усилили систему обнаружения пожаров
06.04.2022 в 15:31
ЗУРХАЙ
с 6 по 12 апреля

Читайте также
Международная выставка «Стройиндустрия» открылась в Улан-Удэ
На ней представлены новейшее оборудование и материалы для импортозамещения
06.04.2022 в 17:07
В Улан-Удэ открыли новый детский сад
Современный детский сад будут посещать 280 детей
06.04.2022 в 16:29
Игорь Шутенков: Мы открываем 15-й детский сад за три года
В Улан-Удэ открылся третий корпус детского сада «Калинка»
06.04.2022 в 16:19
Жители поселка Исток в Улан-Удэ: "Почему у нас так все плохо?"
Горожане устали жить без аптеки поблизости
06.04.2022 в 15:46
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов газеты разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-N1.ru обязательна.
Главный редактор: Сажинова О. А.
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru