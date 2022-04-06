Поэт из Бурятии написал лучшее стихотворение о Василии Лановом

Сергей Максимов, лесничий Баргузинского района, принял участие в конкурсе «Пробуждая сердца» памяти народного артиста СССР, Героя Труда РФ, сопредседателя центрального штаба Бессмертного полка России Василия Ланового и победил в номинации «Стихи собственного сочинения», сообщили в минкультуры Бурятии.Автор из Бурятии обошел более 10 тысяч конкурсантов со всей страны. Награду он получал в Москве из рук супруги Ланового - народной артистки РСФСР Ирины Купченко.«Для меня Василий Лановой всегда был примером настоящего мужества и благородства. Несколько раз пересмотрел фильм «Офицеры» (6+), где он сыграл одну из главных ролей. Поэтому решил отправить стихотворение, собственного сочинения, посвященное Василию Семеновичу. Для меня стало неожиданностью, когда мне позвонили с Москвы, из центрального штаба Бессмертного полка РФ и объявили, что я стал одним из победителей и что меня приглашают в Москву на церемонию награждения. А когда на итоговом концерте на сцене зала полководцев в Музее Победы объявили, что я лауреат первой степени, то конечно, эмоции переполняли», - поделился Сергей Максимов.«Здесь нет проигравших. Вы все - победители. Вы все старались, учили стихи, читали, что-то придумывали, разрабатывали сценки, своими руками мастерили костюмы, декорации, ставили свет, потом снимали, монтировали эти ролики. Наша задача только в одном – пробудить сердца!», – сказала на церемонии награждения Ирина Купченко.Сергей Максимов – участник XXIV Книжного салона, состоявшегося в декабре 2021 года. Поэт презентовал свой первый сборник стихотворений «Вечер в таёжной избушке». Произведения Сергея были высоко оценены публикой.Фото: минкультуры Бурятии