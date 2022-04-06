Общество 06.04.2022 в 17:22
Поэт из Бурятии написал лучшее стихотворение о Василии Лановом
Поэт Сергей Максимов стал победителем конкурса «Пробуждая сердца» памяти народного артиста СССР Василия Ланового
Текст: Номер один
Сергей Максимов, лесничий Баргузинского района, принял участие в конкурсе «Пробуждая сердца» памяти народного артиста СССР, Героя Труда РФ, сопредседателя центрального штаба Бессмертного полка России Василия Ланового и победил в номинации «Стихи собственного сочинения», сообщили в минкультуры Бурятии.
Автор из Бурятии обошел более 10 тысяч конкурсантов со всей страны. Награду он получал в Москве из рук супруги Ланового - народной артистки РСФСР Ирины Купченко.
«Для меня Василий Лановой всегда был примером настоящего мужества и благородства. Несколько раз пересмотрел фильм «Офицеры» (6+), где он сыграл одну из главных ролей. Поэтому решил отправить стихотворение, собственного сочинения, посвященное Василию Семеновичу. Для меня стало неожиданностью, когда мне позвонили с Москвы, из центрального штаба Бессмертного полка РФ и объявили, что я стал одним из победителей и что меня приглашают в Москву на церемонию награждения. А когда на итоговом концерте на сцене зала полководцев в Музее Победы объявили, что я лауреат первой степени, то конечно, эмоции переполняли», - поделился Сергей Максимов.
«Здесь нет проигравших. Вы все - победители. Вы все старались, учили стихи, читали, что-то придумывали, разрабатывали сценки, своими руками мастерили костюмы, декорации, ставили свет, потом снимали, монтировали эти ролики. Наша задача только в одном – пробудить сердца!», – сказала на церемонии награждения Ирина Купченко.
Сергей Максимов «Фильм из далёкого детства»
«Мне сегодня вдруг вспомнился фильм из далёкого детства.
Мне навеяло прошлое думы о жизни моей.
Помню, жили тогда мы с одним пареньком по соседству
И гоняли по крышам все дни напролёт голубей.
Не забуду, как мне Лановой с голубого экрана
Рассказал, для чего мы живём, что такое война.
И как долго потом заживают сердечные раны,
И как стонет от вражеских взрывов родная страна.
Никогда не забуду, как я, посмотрев «Офицеры»,
Убегал с пацанами на поле ловить «басмачей».
И обратно, усталый, от пыли весь пепельно-серый,
Возвращаясь домой, окунался в прозрачный ручей.
А ещё не забуду, как в классе, наверно, десятом
Мне соседа по парте пришлось от толпы отбивать.
Вот тогда и решил, что пойду после школы в солдаты.
Есть такая профессия — Родину, брат, защищать!
Я спасибо скажу Вам! За мир, за счастливое детство,
Вам, Василий Семёныч! Что были Вы в жизни моей.
Вы в Бессмертном полку с моим дедом теперь по соседству.
Ну, а мы в вашу честь запускаем весной голубей…».
Сергей Максимов – участник XXIV Книжного салона, состоявшегося в декабре 2021 года. Поэт презентовал свой первый сборник стихотворений «Вечер в таёжной избушке». Произведения Сергея были высоко оценены публикой.
Фото: минкультуры Бурятии
Автор из Бурятии обошел более 10 тысяч конкурсантов со всей страны. Награду он получал в Москве из рук супруги Ланового - народной артистки РСФСР Ирины Купченко.
«Для меня Василий Лановой всегда был примером настоящего мужества и благородства. Несколько раз пересмотрел фильм «Офицеры» (6+), где он сыграл одну из главных ролей. Поэтому решил отправить стихотворение, собственного сочинения, посвященное Василию Семеновичу. Для меня стало неожиданностью, когда мне позвонили с Москвы, из центрального штаба Бессмертного полка РФ и объявили, что я стал одним из победителей и что меня приглашают в Москву на церемонию награждения. А когда на итоговом концерте на сцене зала полководцев в Музее Победы объявили, что я лауреат первой степени, то конечно, эмоции переполняли», - поделился Сергей Максимов.
«Здесь нет проигравших. Вы все - победители. Вы все старались, учили стихи, читали, что-то придумывали, разрабатывали сценки, своими руками мастерили костюмы, декорации, ставили свет, потом снимали, монтировали эти ролики. Наша задача только в одном – пробудить сердца!», – сказала на церемонии награждения Ирина Купченко.
Сергей Максимов «Фильм из далёкого детства»
«Мне сегодня вдруг вспомнился фильм из далёкого детства.
Мне навеяло прошлое думы о жизни моей.
Помню, жили тогда мы с одним пареньком по соседству
И гоняли по крышам все дни напролёт голубей.
Не забуду, как мне Лановой с голубого экрана
Рассказал, для чего мы живём, что такое война.
И как долго потом заживают сердечные раны,
И как стонет от вражеских взрывов родная страна.
Никогда не забуду, как я, посмотрев «Офицеры»,
Убегал с пацанами на поле ловить «басмачей».
И обратно, усталый, от пыли весь пепельно-серый,
Возвращаясь домой, окунался в прозрачный ручей.
А ещё не забуду, как в классе, наверно, десятом
Мне соседа по парте пришлось от толпы отбивать.
Вот тогда и решил, что пойду после школы в солдаты.
Есть такая профессия — Родину, брат, защищать!
Я спасибо скажу Вам! За мир, за счастливое детство,
Вам, Василий Семёныч! Что были Вы в жизни моей.
Вы в Бессмертном полку с моим дедом теперь по соседству.
Ну, а мы в вашу честь запускаем весной голубей…».
Сергей Максимов – участник XXIV Книжного салона, состоявшегося в декабре 2021 года. Поэт презентовал свой первый сборник стихотворений «Вечер в таёжной избушке». Произведения Сергея были высоко оценены публикой.
Фото: минкультуры Бурятии
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