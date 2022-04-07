В Бурятии чиновники оплатили невыполненные работы

Прокуратура Бурятии выявила нарушения в работе администрации Баунтовского района.«В рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» администрация района заключила контракты на благоустройство общественных территорий в селе Багдарин и поселке Маловский. Среди прочих работ, в контрактах предусмотрена установка ограждения. В ходе проверки выявлено, что подрядчиком установлены ограждения меньшей протяженностью, чем предусмотрено контрактами. Несмотря на это, указанные работы приняты и оплачены», - рассказали в надзорном ведомстве.В связи с этим прокурор внес представление руководителю районной администрации, которое удовлетворено. Должностное лицо, принявшее фактически невыполненные работы, привлечено к административной ответственности и оштрафовано на 20 тысяч рублей.Фото: «Номер один»