Общество 07.04.2022 в 09:49

Жителя Бурятии оштрафовали за дискредитацию Вооруженных сил России

Мужчина сорвал символ «Z» с георгиевской ленты и высказал свое негативное отношение к проведению военной спецоперации

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Жителя Бурятии оштрафовали за дискредитацию Вооруженных сил России
В Бурятии в поселке Онохой Заиграевского района 64-летний мужчина сорвал символ «Z» с георгиевской ленты, приклеенной на двери спортивной школы. Также гражданин в присутствии работников школы высказал свое негативное отношение к проведению военной спецоперации на Украине, сообщили в республиканском МВД.

Сотрудники полиции в отношении нарушителя составили протоколы по статье 20.3.3 КоАП РФ «Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооружённых Сил Российской Федерации в целях защиты интересов Российской Федерации и её граждан, поддержания международного мира и безопасности». Вчера Заиграевский районный суд рассмотрел собранные полицейскими материалы и назначил нарушителю наказание в виде административного штрафа в размере 30 тысяч рублей за каждое правонарушение.

В полиции напоминают, что новая статья внесена федеральным законом в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 4 марта текущего года и предусматривает в качестве максимальной меры наказания для граждан административный штраф в размере 100 000 рублей.

Фото: er.ru
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вооруженные силы дискредитация штраф

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