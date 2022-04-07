В Бурятии сельчанин убил сожительницу, которая не оставила ему водки

В Бурятии завершено расследование уголовного дела в отношении 38-летнего жителя Тункинского района, обвиняемого в «умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшем смерть потерпевшего». Он ударил ножом сожительницу, которая не оставила ему спиртного.Как сообщили в Следственном управлении СКР по Бурятии, по данным следствия, обвиняемый проживал в доме в улусе Далахай вместе с сожительницей. Утром 20 февраля нынешнего года они стали употреблять алкогольные напитки. К полудню мужчина вышел во двор и стал заниматься делами по хозяйству. Под вечер он закончил работу и вернулся домой, намереваясь допить остатки спиртного, однако обнаружил на столе лишь пустую бутылку, а в кресле – пьяную сожительницу.Со злости обвиняемый схватил нож и нанес им удар в бедро женщине, угодив клинком в крупный кровеносный сосуд. Из раны открылось обильное кровотечение. Потерпевшая никак не отреагировала на нападение и осталась сидеть. Мужчина вышел из дома, а когда вернулся спустя полчаса, обнаружил сожительницу мертвой.Чтобы скрыть следы преступления, он уложил тело потерпевшей на кровать, переодел ее, избавился от окровавленных вещей, помыл полы, после чего с родственниками вызвал фельдшера и сотрудников полиции, которым заявил, что сожительница употребляла спиртное на протяжении недели и скончалась в результате токсического действия алкоголя. Однако при проведении судебно-медицинского исследования установлены точные причины смерти женщины. Сжитель был изобличен и задержан. Он признал вину и дал подробные показания об обстоятельствах учиненной расправы.Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.Фото: buryatia.sledcom.ru