Общество 07.04.2022 в 10:03

В Бурятии пьяный водитель перехитрил сотрудников ГИБДД

Мужчина представился чужим именем и подставил другого человека
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Текст: Константин Воронов
В Бурятии пьяный водитель перехитрил сотрудников ГИБДД
О необычной истории жителя Бурятии, которого незаконно оштрафовали на 30 тысяч рублей и лишили водительских прав, рассказала Уполномоченный по правам человека Юлия Жамбалова.

По словам омбудсмена, в декабре 2021 года к ней обратился мужчина с просьбой о помощи. Гражданин рассказал, что длительное время находился в другом городе, где ухаживал за супругой. Когда мужчина вернулся в Бурятию, то с удивлением узнал, что оштрафован на 30 тысяч рублей и лишен водительских прав за отказ от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения.

Как выяснилось в ходе разбирательства, именем мужчины представился неизвестный пьяный водитель, которого остановили сотрудники ГИБДД. Правоохранители поверили ему на слово и составили административные протоколы по надиктованным им данным. Доказать обман лишенному прав водителю оказалось несложно, поскольку на видеозаписи ГИБДД, проводившейся при составлении протокола, было отчетливо видно лицо настоящего нарушителя.

Тем не менее, восстановить справедливость получилось не так-то просто. В районной прокуратуре развели руками и посоветовали гражданину обжаловать постановление суда. Однако суд жалобу мужчины не принял, поскольку сроки обжалования истекли. Ведь решение суда о привлечении его к ответственности было вынесено еще полгода назад.

Ситуация разрешилась только после вмешательства омбудсмена.

«Аппаратом Уполномоченного оказана помощь в составлении ходатайства на восстановление срока на обжалование и жалобы на постановление мирового судьи. Решением районного суда от 21 марта срок обжалования восстановлен, постановление мирового судьи в отношении гражданина отменено, производство по делу об административном правонарушении в отношении мужчины прекращено», - сообщила Юлия Жамбалова.

Фото: «Номер один»
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