Общество 07.04.2022 в 10:04
Недостатки б/у
Можно ли вернуть вещь, купленную в секонд хенде?
Текст: Номер один
«Купила в секонд хенде платье. Придя домой, обнаружила, что на правом рукаве перекошен шов, из-за чего платье при носке сползает с плеча. Обратившись в магазин с требованием о возврате денег, получила отказ в связи с тем, что это вещь, бывшая в употреблении и на нее не распространяются обычные правила. Прав ли продавец?»
Без подписи.
Отвечает Управление Роспотребнадзора по Республике Бурятия:
— Особенности продажи непродовольственных товаров, бывших в употреблении, установлены 18 разделом Правил продажи отдельных видов товаров, утвержденных постановлением Правительства РФ от 19.01.1998 № 55.
В соответствии с данными Правилами покупатель, которому продан бывший в употреблении товар ненадлежащего качества, если его недостатки не были оговорены продавцом, вправе по своему выбору предъявить требования, предусмотренные п. 27 указанных Правил, а именно потребовать:
— замены на товар аналогичной марки (модели, артикула);
— замены на такой же товар другой марки (модели, артикула) с соответствующим перерасчетом покупной цены;
— соразмерного уменьшения покупной цены;
— незамедлительного безвозмездного устранения недостатков товара;
— возмещения расходов, понесенных покупателем или третьим лицом, на устранение недостатков товара.
Вместо предъявления указанных требований покупатель вправе отказаться от приобретенного товара и потребовать возврата уплаченной за товар денежной суммы.
Если товар имеет какие-либо недостатки, продавец обязан указать эти сведения на товарном ярлыке.
При этом покупатель не вправе предъявить продавцу указанные выше требования в связи с наличием недостатка, оговоренного при продаже товара.
Без подписи.
Отвечает Управление Роспотребнадзора по Республике Бурятия:
— Особенности продажи непродовольственных товаров, бывших в употреблении, установлены 18 разделом Правил продажи отдельных видов товаров, утвержденных постановлением Правительства РФ от 19.01.1998 № 55.
В соответствии с данными Правилами покупатель, которому продан бывший в употреблении товар ненадлежащего качества, если его недостатки не были оговорены продавцом, вправе по своему выбору предъявить требования, предусмотренные п. 27 указанных Правил, а именно потребовать:
— замены на товар аналогичной марки (модели, артикула);
— замены на такой же товар другой марки (модели, артикула) с соответствующим перерасчетом покупной цены;
— соразмерного уменьшения покупной цены;
— незамедлительного безвозмездного устранения недостатков товара;
— возмещения расходов, понесенных покупателем или третьим лицом, на устранение недостатков товара.
Вместо предъявления указанных требований покупатель вправе отказаться от приобретенного товара и потребовать возврата уплаченной за товар денежной суммы.
Если товар имеет какие-либо недостатки, продавец обязан указать эти сведения на товарном ярлыке.
При этом покупатель не вправе предъявить продавцу указанные выше требования в связи с наличием недостатка, оговоренного при продаже товара.
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