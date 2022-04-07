Общество 07.04.2022 в 10:04

Недостатки б/у

Можно ли вернуть вещь, купленную в секонд хенде?
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Текст: Номер один
Недостатки б/у
pixabay.com
«Купила в секонд хенде платье. Придя домой, обнаружила, что на правом рукаве перекошен шов, из-­за чего платье при носке сползает с плеча. Обратившись в магазин с требованием о возврате денег, получила отказ в связи с тем, что это вещь, бывшая в употреблении и на нее не распространяются обычные правила. Прав ли продавец?»
Без подписи.

Отвечает Управление Роспотребнадзора по Республике Бурятия:

— Особенности продажи непродовольственных товаров, бывших в употреблении, установлены 18 разделом Правил продажи отдельных видов товаров, утвержденных постановлением Правительства РФ от 19.01.1998 № 55.
В соответствии с данными Правилами покупатель, которому продан бывший в употреблении товар ненадлежащего качества, если его недостатки не были оговорены продавцом, вправе по своему выбору предъявить требования, предусмотренные п. 27 указанных Правил, а именно потребовать:

— замены на товар аналогичной марки (модели, артикула);

— замены на такой же товар другой марки (модели, артикула) с соответствующим перерасчетом покупной цены;

— соразмерного уменьшения покупной цены;

— незамедлительного безвозмездного устранения недостатков товара;

— возмещения расходов, понесенных покупателем или третьим лицом, на устранение недостатков товара.

Вместо предъявления указанных требований покупатель вправе отказаться от приобретенного товара и потребовать возврата уплаченной за товар денежной суммы.

Если товар имеет какие­-либо недостатки, продавец обязан указать эти сведения на товарном ярлыке.
При этом покупатель не вправе предъявить продавцу указанные выше требования в связи с наличием недостатка, оговоренного при продаже товара.
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