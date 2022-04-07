Недостатки б/у

Без подписи.

— Особенности продажи непродовольственных товаров, бывших в употреблении, установлены 18 разделом Правил продажи отдельных видов товаров, утвержденных постановлением Правительства РФ от 19.01.1998 № 55.В соответствии с данными Правилами покупатель, которому продан бывший в употреблении товар ненадлежащего качества, если его недостатки не были оговорены продавцом, вправе по своему выбору предъявить требования, предусмотренные п. 27 указанных Правил, а именно потребовать:— замены на товар аналогичной марки (модели, артикула);— замены на такой же товар другой марки (модели, артикула) с соответствующим перерасчетом покупной цены;— соразмерного уменьшения покупной цены;— незамедлительного безвозмездного устранения недостатков товара;— возмещения расходов, понесенных покупателем или третьим лицом, на устранение недостатков товара.Вместо предъявления указанных требований покупатель вправе отказаться от приобретенного товара и потребовать возврата уплаченной за товар денежной суммы.Если товар имеет какие­-либо недостатки, продавец обязан указать эти сведения на товарном ярлыке.При этом покупатель не вправе предъявить продавцу указанные выше требования в связи с наличием недостатка, оговоренного при продаже товара.