Общество 07.04.2022 в 10:11

В Улан-Удэ начался капитальный ремонт школы №50

На обновление одной из старейших школ города выделено более 115 млн рублей
A- A+
Текст: Нина Павлова
В Улан-Удэ начался капитальный ремонт школы №50
Масштабный ремонт школы №50 пройдет с начала апреля до сентября 2022 года. На обновление одной из старейших школ города, которая расположена на Новой Комушке, выделено более 115 млн рублей из федерального, республиканского и местного бюджетов. Это стало возможным, благодаря программе по модернизации школьных систем образования в рамках госпрограммы РФ «Развитие образования», сообщает пресс-служба администрации Улан-Удэ.



Строители заменят кровлю, обновят фасад здания, отремонтируют пищеблок, столовую, актовый и спортивный залы, библиотеку, все кабинеты и санузлы. Также будут отремонтированы четыре дошкольные группы. За 57 лет существования школы такой масштабный капитальный ремонт будет проводиться впервые.

«На время проведения ремонта образовательный процесс начальной школы переводится в корпус № 1 школы №35, расположенный по Бульвару Карла Маркса, 15. Обучение учеников средней и старшей школы будет проходить в корпусе №3 школы №35, расположенном по улице Бабушкина, 31. Школа №35 предоставила пять кабинетов для начальных классов и полностью первый этаж и семь кабинетов для старшей школы с отдельным входом»

- сообщили в Комитете по образованию Администрации г. Улан-Удэ.

На уроки детей начальной школы будет подвозить автобус от школы №50. Подвоз учащихся до места учебы осуществляют два автобуса, которые довозят детей в два рейса с учетом всех необходимых требований. Для учащихся средней и старшей школы планируется компенсация затрат на проезд. Занятия начинаются по разработанному расписанию: для первой смены - в 8:00, для второй - в 14:00.

Отметим, что параллельно с обновленным зданием школы дети получат и капитально отремонтированный спортивный стадион.
Теги
школа

Все новости

В Закаменске назвали улицу именем сотрудника ОМОН
07.04.2022 в 10:50
Пьяный житель Бурятии прострелил себе челюсть
07.04.2022 в 10:43
В Улан-Удэ автомобиль сбил студента на мопеде
07.04.2022 в 10:25
Труппа театра им. Бестужева примет участие в фестивале «Территория детства» в Благовещенске
07.04.2022 в 10:18
В Улан-Удэ начался капитальный ремонт школы №50
07.04.2022 в 10:11
Экс-министра экономики Бурятии утвердили зампредом правительства Забайкальского края
07.04.2022 в 10:11
Недостатки б/у
07.04.2022 в 10:04
В Бурятии пьяный водитель перехитрил сотрудников ГИБДД
07.04.2022 в 10:03
В Бурятии сельчанин убил сожительницу, которая не оставила ему водки
07.04.2022 в 10:00
Жителя Бурятии оштрафовали за дискредитацию Вооруженных сил России
07.04.2022 в 09:49
ЗУРХАЙ
с 6 по 12 апреля

Читайте также
В Закаменске назвали улицу именем сотрудника ОМОН
Александр Густов погиб в Чечне в 2001 году, но память о нем живет

07.04.2022 в 10:50
Недостатки б/у
Можно ли вернуть вещь, купленную в секонд хенде?
07.04.2022 в 10:04
В Бурятии пьяный водитель перехитрил сотрудников ГИБДД
Мужчина представился чужим именем и подставил другого человека
07.04.2022 в 10:03
В Бурятии сельчанин убил сожительницу, которая не оставила ему водки
Обнаружив женщину мертвой, он пытался скрыть следы преступления, выдав ее смерть за последствия запоя
07.04.2022 в 10:00
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов газеты разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-N1.ru обязательна.
Главный редактор: Сажинова О. А.
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru