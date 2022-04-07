В Улан-Удэ начался капитальный ремонт школы №50

«На время проведения ремонта образовательный процесс начальной школы переводится в корпус № 1 школы №35, расположенный по Бульвару Карла Маркса, 15. Обучение учеников средней и старшей школы будет проходить в корпусе №3 школы №35, расположенном по улице Бабушкина, 31. Школа №35 предоставила пять кабинетов для начальных классов и полностью первый этаж и семь кабинетов для старшей школы с отдельным входом» - сообщили в Комитете по образованию Администрации г. Улан-Удэ.

Масштабный ремонт школы №50 пройдет с начала апреля до сентября 2022 года. На обновление одной из старейших школ города, которая расположена на Новой Комушке, выделено более 115 млн рублей из федерального, республиканского и местного бюджетов. Это стало возможным, благодаря программе по модернизации школьных систем образования в рамках госпрограммы РФ «Развитие образования», сообщает пресс-служба администрации Улан-Удэ.Строители заменят кровлю, обновят фасад здания, отремонтируют пищеблок, столовую, актовый и спортивный залы, библиотеку, все кабинеты и санузлы. Также будут отремонтированы четыре дошкольные группы. За 57 лет существования школы такой масштабный капитальный ремонт будет проводиться впервые.На уроки детей начальной школы будет подвозить автобус от школы №50. Подвоз учащихся до места учебы осуществляют два автобуса, которые довозят детей в два рейса с учетом всех необходимых требований. Для учащихся средней и старшей школы планируется компенсация затрат на проезд. Занятия начинаются по разработанному расписанию: для первой смены - в 8:00, для второй - в 14:00.Отметим, что параллельно с обновленным зданием школы дети получат и капитально отремонтированный спортивный стадион.