Общество 07.04.2022 в 10:50

В Закаменске назвали улицу именем сотрудника ОМОН

Александр Густов погиб в Чечне в 2001 году, но память о нем живет

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Текст: Номер один
В Закаменске назвали улицу именем сотрудника ОМОН
В Бурятии одну из улиц города Закаменск назвали именем, погибшего при исполнении служебных обязанностей командира отделения ОМОН старшего прапорщика милиции Александра Николаевича Густова, сообщили в республиканском управлении Росгвардии.

На открытие улицы, которое прошло в торжественной обстановке, присутствовали мать Александра Екатерина Михайловна и вдова Екатерина Владимировна, представители Бурятской региональной организации «Боевое братство», сотрудники ОМОН «Кречет» регионального  управления Росгвардии),  личный состав  территориальных подразделений Росгвардии и МВД , кадеты и жители города.

«Мы всегда помним о своих боевых товарищах, встречаемся с их родственниками, оказываем необходимую помощь и поддержку. Присвоение названия улице Александра Густова поможет  подрастающему поколению  чтить память героев и сохранять историю нашей страны и республики», - отметил сослуживец  Александра Густова – сотрудник ОМОН «Кречет»  майор полиции Чингис Ц.

В 2009 году в средней общеобразовательной школе №4 Закаменска, где учился Александр,  создан казачий кадетский класс его имени. С 2017 года БРО «Боевое братство» проводит республиканский турнир по волейболу среди учащихся школ, посвященный памяти А.Густова. В 2019 году на здании средней общеобразовательной школы №4   Закаменска установили мемориальную доску.

Утром 23 января 2001 года группа сотрудников сводного отряда на УАЗ-452 выехала из поселка Белгатой Чеченской республики в город Грозный для решения служебных задач. На федеральной трассе Ростов - Баку в 200 метрах от  Новогрозненска Гудермесского района автомашину подорвали управляемым фугасом направленного действия. Прапорщик милиции Александр Густов от полученных травм погиб на месте. За мужество и отвагу в 2001 году Указом Президента России он был награжден медалью «За отличие в охране общественного порядка», в 2002 году - орденом Мужества - посмертно.

Фото: Росгвардия
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