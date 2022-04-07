В Закаменске назвали улицу именем сотрудника ОМОН

В Бурятии одну из улиц города Закаменск назвали именем, погибшего при исполнении служебных обязанностей командира отделения ОМОН старшего прапорщика милиции Александра Николаевича Густова, сообщили в республиканском управлении Росгвардии.На открытие улицы, которое прошло в торжественной обстановке, присутствовали мать Александра Екатерина Михайловна и вдова Екатерина Владимировна, представители Бурятской региональной организации «Боевое братство», сотрудники ОМОН «Кречет» регионального управления Росгвардии), личный состав территориальных подразделений Росгвардии и МВД , кадеты и жители города.«Мы всегда помним о своих боевых товарищах, встречаемся с их родственниками, оказываем необходимую помощь и поддержку. Присвоение названия улице Александра Густова поможет подрастающему поколению чтить память героев и сохранять историю нашей страны и республики», - отметил сослуживец Александра Густова – сотрудник ОМОН «Кречет» майор полиции Чингис Ц.В 2009 году в средней общеобразовательной школе №4 Закаменска, где учился Александр, создан казачий кадетский класс его имени. С 2017 года БРО «Боевое братство» проводит республиканский турнир по волейболу среди учащихся школ, посвященный памяти А.Густова. В 2019 году на здании средней общеобразовательной школы №4 Закаменска установили мемориальную доску.Утром 23 января 2001 года группа сотрудников сводного отряда на УАЗ-452 выехала из поселка Белгатой Чеченской республики в город Грозный для решения служебных задач. На федеральной трассе Ростов - Баку в 200 метрах от Новогрозненска Гудермесского района автомашину подорвали управляемым фугасом направленного действия. Прапорщик милиции Александр Густов от полученных травм погиб на месте. За мужество и отвагу в 2001 году Указом Президента России он был награжден медалью «За отличие в охране общественного порядка», в 2002 году - орденом Мужества - посмертно.Фото: Росгвардия