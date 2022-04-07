Энергоэффективные технологии для обогрева домов представили на выставке «Стройиндустрия- 2022»
«Мы практически два года ведем работу по вхождению нашего города в проект «Чистый воздух». В июне будет постановление правительства РФ, где Улан-Удэ уже точно определен как город, входящий в этот проект. Деньги, которые мы получим от Федерации, направим на природоохранные мероприятия. Но самое важное, чтобы дома наших жителей были построены из энергоэффективных материалов. Дом должен быть умным: экономить тепло, экономить электричество, собственно говоря, даже и вырабатывать электричество. Поэтому выставка как раз-таки показывает, что возможности возведения энергоэффективных домов у нас есть, и мы ими будем пользоваться»- сказал мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков.
Альтернативой твердотопливным котлам могут стать теплые водяные полы. К примеру, компания «Век комфорта» представила продукцию как российского, так и импортного производителя. В системе – полиэтиленовая трубка диаметров 20 мм, внутри которой незамерзающее средство. Срок эксплуатации системы – свыше 50 лет, гарантия составляет 10 лет.
«Главное преимущество теплых полов – экономное употребление электроэнергии, здесь не требуется ежегодное обслуживание или дополнительные работы. Система работает на 6 киловатт. В самый холодный период пол «работает» только шесть часов, весной – два часа в сутки. Это очень выгодно и энергоэффективно, в хорошем доме на 100 квадратов система может в месяц употребить всего лишь 450-600 киловатт, это около 4000 рублей»- рассказывает представитель компании Руслан Сергеев.
На выставке представили и техническое оборудование для выработки солнечной энергии. К примеру, компания «Энергодар» занимается поставкой и монтажом солнечных панелей, солнечные коллекторов, генераторов. В основу солнечных коллекторов входят вакуумные трубки и металлический стержень внутри, также накопительный бак, который аккумулирует тепловую энергию.
Напомним, перевод ИЖС с печного и котельного отопления на электроотопление в Улан-Удэ – одно из приоритетных мероприятий, направленных на снижения негативного воздействия на атмосферу города в рамках проекта «Чистый воздух». Второе - производство бездымного топлива для замещения угля.
«С нашей продукцией вы можете экономить энергию, поступающую от центральной сети, электронагревателей, котлов за счет энергии солнца, которая передается теплоносителю и используется в качестве горячей воды и системы отопления. Системы могут быть как под конкретные задачи, так и гибридные, например, летом это горячее водоснабжение под разные нужды, в осенне-весенний период, зимой – горячее водоснабжение и система отопления. В здании на 100 квадратных метров достаточно будет поставить 300 трубок – это 10 солнечных коллекторов»- рассказал технический директор компании «Энергодар» Николай Турыгин.
Из регионального бюджета уже направлено 220 млн рублей на проектирование реконструкции электросетевого хозяйства города. Проектирование затронет микрорайоны, лидирующие по негативному влиянию на атмосферный воздух. В частности, это Левобережье, Шишковка-Аршан-Верхняя Березовка, Комушка-Горький, Солнечный–Загорск, Мясокомбинат-Мелькомбинат, Тепловик-Забайкальский, 100-е и т. д.