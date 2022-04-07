Общество 07.04.2022 в 11:33

Энергоэффективные технологии для обогрева домов представили на выставке «Стройиндустрия- 2022»

Перевод ИЖС с печного и котельного отопления на электроотопление в Улан-Удэ – одно из приоритетных мероприятий
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Текст: Нина Павлова
Энергоэффективные технологии для обогрева домов представили на выставке «Стройиндустрия- 2022»
ulan-ude-info.ru
В Улан-Удэ идет международная выставка «Стройиндустрия- 2022», на которой представлены новейшие строительные разработки, оборудование и технологии, которые могут помочь жителям частного сектора перейти на электроотопление. Об этом сообщает пресс-служба администрации Улан-Удэ.

«Мы практически два года ведем работу по вхождению нашего города в проект «Чистый воздух». В июне будет постановление правительства РФ, где Улан-Удэ уже точно определен как город, входящий в этот проект. Деньги, которые мы получим от Федерации, направим на природоохранные мероприятия. Но самое важное, чтобы дома наших жителей были построены из энергоэффективных материалов. Дом должен быть умным: экономить тепло, экономить электричество, собственно говоря, даже и вырабатывать электричество. Поэтому выставка как раз-таки показывает, что возможности возведения энергоэффективных домов у нас есть, и мы ими будем пользоваться»

- сказал мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков.


Альтернативой твердотопливным котлам могут стать теплые водяные полы. К примеру, компания «Век комфорта» представила продукцию как российского, так и импортного производителя. В системе – полиэтиленовая трубка диаметров 20 мм, внутри которой незамерзающее средство. Срок эксплуатации системы – свыше 50 лет, гарантия составляет 10 лет.

«Главное преимущество теплых полов – экономное употребление электроэнергии, здесь не требуется ежегодное обслуживание или дополнительные работы. Система работает на 6 киловатт. В самый холодный период пол «работает» только шесть часов, весной – два часа в сутки. Это очень выгодно и энергоэффективно, в хорошем доме на 100 квадратов система может в месяц употребить всего лишь 450-600 киловатт, это около 4000 рублей»

- рассказывает представитель компании Руслан Сергеев.



На выставке представили и техническое оборудование для выработки солнечной энергии. К примеру, компания «Энергодар» занимается поставкой и монтажом солнечных панелей, солнечные коллекторов, генераторов. В основу солнечных коллекторов входят вакуумные трубки и металлический стержень внутри, также накопительный бак, который аккумулирует тепловую энергию.

«С нашей продукцией вы можете экономить энергию, поступающую от центральной сети, электронагревателей, котлов за счет энергии солнца, которая передается теплоносителю и используется в качестве горячей воды и системы отопления. Системы могут быть как под конкретные задачи, так и гибридные, например, летом это горячее водоснабжение под разные нужды, в осенне-весенний период, зимой – горячее водоснабжение и система отопления. В здании на 100 квадратных метров достаточно будет поставить 300 трубок – это 10 солнечных коллекторов»

- рассказал технический директор компании «Энергодар» Николай Турыгин.
Напомним, перевод ИЖС с печного и котельного отопления на электроотопление в Улан-Удэ – одно из приоритетных мероприятий, направленных на снижения негативного воздействия на атмосферу города в рамках проекта «Чистый воздух». Второе - производство бездымного топлива для замещения угля.



Из регионального бюджета уже направлено 220 млн рублей на проектирование реконструкции электросетевого хозяйства города. Проектирование затронет микрорайоны, лидирующие по негативному влиянию на атмосферный воздух. В частности, это Левобережье, Шишковка-Аршан-Верхняя Березовка, Комушка-Горький, Солнечный–Загорск, Мясокомбинат-Мелькомбинат, Тепловик-Забайкальский, 100-е и т. д.
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