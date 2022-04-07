Общество 07.04.2022 в 11:34

В Бурятии набирают волонтеров Бессмертного полка

Возраст желающих от 16 лет
A- A+
Текст: Лев Хандажапов
В Бурятии набирают волонтеров Бессмертного полка
В республике объявили набор волонтеров для сопровождения «Бессмертного полка», который пройдёт по улицам Улан-Удэ в День Победы.

- Если ты активный, коммуникабельный человек, который любит принимать участие в массовых мероприятиях и помогать людям, то тебе к нам!
Не упусти возможность! Желающих очень много! - сообщает министерство спота и молодежной политики. 

Чтобы стать волонтером, нужно зарегистрироваться на сайте Добро.ру. Прием заявок осуществляется до 15 апреля. Организаторы отметили, что возраст волонтера для организации праздника в республике от 16 лет.

Фото Номер один

Все новости

Почти четверть россиян признались в желании отправиться в путешествие на Байкал
07.04.2022 в 12:04
В Бурятии от COVID-19 первично привито более 69% взрослых
07.04.2022 в 11:53
В Улан-Удэ пройдет турнир, посвященный покровительнице высших иерархов России
07.04.2022 в 11:48
В Бурятии набирают волонтеров Бессмертного полка
07.04.2022 в 11:34
Энергоэффективные технологии для обогрева домов представили на выставке «Стройиндустрия- 2022»
07.04.2022 в 11:33
В Закаменске назвали улицу именем сотрудника ОМОН
07.04.2022 в 10:50
Пьяный житель Бурятии прострелил себе челюсть
07.04.2022 в 10:43
В Улан-Удэ автомобиль сбил студента на мопеде
07.04.2022 в 10:25
Труппа театра им. Бестужева примет участие в фестивале «Территория детства» в Благовещенске
07.04.2022 в 10:18
В Улан-Удэ начался капитальный ремонт школы №50
07.04.2022 в 10:11
ЗУРХАЙ
с 6 по 12 апреля

Читайте также
Почти четверть россиян признались в желании отправиться в путешествие на Байкал
Туристы назвали лучшие отечественные направления для путешествия мечты
07.04.2022 в 12:04
В Бурятии от COVID-19 первично привито более 69% взрослых
Однако небольшой ежесуточный прирост  коронавируса сохраняется
07.04.2022 в 11:53
Энергоэффективные технологии для обогрева домов представили на выставке «Стройиндустрия- 2022»
Перевод ИЖС с печного и котельного отопления на электроотопление в Улан-Удэ – одно из приоритетных мероприятий
07.04.2022 в 11:33
В Закаменске назвали улицу именем сотрудника ОМОН
Александр Густов погиб в Чечне в 2001 году, но память о нем живет

07.04.2022 в 10:50
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов газеты разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-N1.ru обязательна.
Главный редактор: Сажинова О. А.
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru