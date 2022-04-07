В Бурятии набирают волонтеров Бессмертного полка

В республике объявили набор волонтеров для сопровождения «Бессмертного полка», который пройдёт по улицам Улан-Удэ в День Победы.- Если ты активный, коммуникабельный человек, который любит принимать участие в массовых мероприятиях и помогать людям, то тебе к нам!Не упусти возможность! Желающих очень много! - сообщает министерство спота и молодежной политики.Чтобы стать волонтером, нужно зарегистрироваться на сайте Добро.ру. Прием заявок осуществляется до 15 апреля. Организаторы отметили, что возраст волонтера для организации праздника в республике от 16 лет.Фото Номер один