Общество 07.04.2022 в 11:34
В Бурятии набирают волонтеров Бессмертного полка
Возраст желающих от 16 лет
Текст: Лев Хандажапов
В республике объявили набор волонтеров для сопровождения «Бессмертного полка», который пройдёт по улицам Улан-Удэ в День Победы.
- Если ты активный, коммуникабельный человек, который любит принимать участие в массовых мероприятиях и помогать людям, то тебе к нам!
Не упусти возможность! Желающих очень много! - сообщает министерство спота и молодежной политики.
Чтобы стать волонтером, нужно зарегистрироваться на сайте Добро.ру. Прием заявок осуществляется до 15 апреля. Организаторы отметили, что возраст волонтера для организации праздника в республике от 16 лет.
Фото Номер один
- Если ты активный, коммуникабельный человек, который любит принимать участие в массовых мероприятиях и помогать людям, то тебе к нам!
Не упусти возможность! Желающих очень много! - сообщает министерство спота и молодежной политики.
Чтобы стать волонтером, нужно зарегистрироваться на сайте Добро.ру. Прием заявок осуществляется до 15 апреля. Организаторы отметили, что возраст волонтера для организации праздника в республике от 16 лет.
Фото Номер один