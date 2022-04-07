В Бурятии от COVID-19 первично привито более 69% взрослых

Общее число случаев заражения коронавирусом в Бурятии достигло 134 900. Это на 63 больше, чем было в среду. Из общего числа заражений COVID-19 приходится на жителей Улан-Удэ 44% (59 635)). Всего умерло от COVID-19 с тяжелой сопутствующей патологией – 2 973 человека, двое - за последние сутки оба в возрасте 65+, сообщили в республиканском управлении Роспотребнадзора.Из выявленных за прошедшие сутки больных 58 человек обследованы по обращению в связи с заболеванием ОРВИ, пневмонией и лица, обследованные с профилактической целью и по эпидпоказаниям.В стационарах получают лечение 252 пациента с новой коронавирусной инфекцией и подозрением на нее, в том числе осложненной внебольничной пневмонией – 184. За предыдущие сутки госпитализировано 23 пациента.В отделениях реанимации находится 49 пациентов (из них старше 65 лет – 38), на ИВЛ –14 пациентов (из них старше 65 – 13), в том числе на неинвазивной ИВЛ – 8.Для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилирована 331 койка: занято –252, свободно – 79 коек. Занятость коечного фонда составляет 76,1%.На амбулаторном лечении и наблюдении находится 562 человека.Выздоровели от COVID-19 – 131 113 (+531) человек.В республике всего первично привиты от коронавируса 498 454 человек (69,2 % от взрослого населения), завершили первичную вакцинацию 473 326 человек (65,7 % от взрослого населения), повторную вакцинацию начали 157 569 человек, завершили 143 883.Фото: pixabay.com.