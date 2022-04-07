Общество 07.04.2022 в 12:04

Почти четверть россиян признались в желании отправиться в путешествие на Байкал

Туристы назвали лучшие отечественные направления для путешествия мечты
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Текст: Лев Хандажапов
Почти четверть россиян признались в желании отправиться в путешествие на Байкал

Заветными желаниями поделились 1600 человек старше восемнадцати лет из 390 российских городов. Почти четверть россиян хотели бы посмотреть своими глазами на самое большое пресное озеро Земли — о путешествии на Байкал мечтают 24% участников опроса компании Superjob.

Увидеть оленей в естественной среде обитания и озера с небесно-голубой водой хотят 12% соотечественников — столько людей признались, что мечтают о поездке в Горный Алтай. Вулканы и медведи Камчатки манят 11% россиян. Еще 10% не отказались бы от путешествия в Крым, а 7% грезят о северной природе Карелии. 

Места, известные природными красотами, с большим отрывом обогнали города.Так, вариант Санкт-Петербург выбрали только 10% участников опроса, увидеть Калининград хотят 6%, а самый далекий от столиц крупный город страны Владивосток привлекает 5% респондентов. Когда-нибудь посетить Москву рассчитывают всего 4% россиян.

Два процента опрошенных категорически заявили, что в РФ нет интересных им регионов.

Что касается гендерного разброса, мужчины чуть чаще в качестве путешествия мечты называли поездку на Камчатку и в Арктику. Женщины же чаще мечтают о путешествии на Байкал, в Санкт-Петербург, Казань, Калининград и города Золотого кольца.

Фото Номер один

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