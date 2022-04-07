Бурятии больше не нужны банковские работники

В 17 профессиональных сферах количество вакансий по сравнению с мартом 2021 года выросло. Наиболее яркую динамику в Бурятии показала сфера «Строительство» - количество предложений о работе для этих специалистов увеличилось на 193%. Кроме того, существенный прирост наблюдается в профессиональных сферах «Инсталляция и сервис» +183% (где заняты преимущественно специалисты сервисных служб, сферы бытовых услуг и ремонта), «Рабочий персонал» (+182%). В конце списка сфер, где спрос на сотрудников вырос, оказались «Административный персонал» (+4%) и «Бухгалтеры» (+8%).





Служба исследований hh.ru, крупнейшей российской онлайн-платформы по поиску работы и сотрудников, проанализировала, как изменилось количество вакансий, открытых в марте 2022 года в Бурятии, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.В целом, несмотря на ситуацию на рынке труда, количество предложений о работе в марте этого года на 22% превышает показатели марта прошлого года: за первый весенний месяц в регионе было открыто около 3 тысяч вакансий.Падение спроса на персонал по сравнению с мартом 2021 года продемонстрировали сразу пять профессиональных сфер. Так, сильнее всего количество вакансий сократилось в сферах «Банки» (-54%), «Маркетинг» (-37%) и «Туризм» (-24%). Кроме того, отрицательную динамику показали сферы «Консультирование» (-12%) и «Управление персоналом» (-5%).Фото: «Номер один»