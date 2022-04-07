Каждый второй житель Улан-Удэ поддерживает введение 4-дневной рабочей недели

Идею 4-дневной рабочей недели поддерживают 48% жителей Улан-Удэ, но в подавляющем большинстве компаний ее даже не рассматривают, говорят данные последнего опроса онлайн-сервиса SuperJob.Напомним, заместитель главы Федерации независимых профсоюзов Александр Шершуков предложил сократить рабочую неделю с 5 до 4 дней. По его мнению, это поможет сохранить рабочие места в условиях санкций и экономической нестабильности.Однако в подавляющем большинстве компаний Улан-Удэ (88%) такая возможность даже не обсуждалась, а еще в 10% организаций сочли 4-дневную рабочую неделю недопустимой. Судя по комментариям, пока бизнес не видит необходимости в сокращении продолжительности рабочего времени. Лишь 1% работодателей уже ввели 4-дневную рабочую неделю, а еще 5% обсуждали это и допустили применение такой меры в случае необходимости.В целом же в разгар пандемии, в феврале 2021 года, компаний по стране, внедривших сокращенную рабочую неделю, было больше — 4%.Что касается самих работников, то идею введения 4-дневки сегодня поддерживают 48% жителей Улан-Удэ. Каждый третий (31%) выступает против сокращения рабочей недели, аргументируя свою позицию вероятным снижением доходов. При этом сторонниками 4-дневки чаще выступают опрошенные в возрасте до 34 лет (57%) и респонденты с доходом от 50 до 80 тыс. руб. (50%).«Опрос жителей Улан-Удэ, работающих в режиме 5-дневной рабочей недели, показал: 65% из них убеждены, что за 4 рабочих дня вполне справятся со своим объемом работы. Каждый четвертый (24%) не сможет этого сделать. Респонденты до 34 лет чаще других уверены в своих силах: среди них о готовности выполнить 5-дневный объем работы за 4 дня сообщает 69%. Тех, кто не решит всех поставленных на неделю задач за 4 дня, больше всего среди респондентов с доходом свыше 80 тыс. руб. (30%)», - сообщает SuperJob.Фото: «Номер один»