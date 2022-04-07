В Улан-Удэ начинает работу рабочая группа по контролю за ремонтом дорог

«Сегодня мы обсудили 17 пунктов. По всем из них «Улан-Удэстройзаказчик» либо исправил недочеты, либо они находятся в процессе устранения. И в течение апреля до середины мая мы все эти вопросы окончательно отфиксируем, чтобы ремонтный сезон прошел максимально гладко, без всяких «сюрпризов» - отметил председатель комитета городского хозяйства горсовета Улан-Удэ Сергей Бурдиков.

«Самое важное, чтобы жители, общественники и все контролирующие организации, в том числе и мы, депутаты, видели, как будет организована работа и в какие сроки. Это важно, потому что всегда тяжелее переделывать. Такую работу необходимо делать до начала сезона, чтобы и подрядные организации, и мы, заказчики, знали, над чем нужно работать» - заключил Чимит Бальжинимаев.

Рабочая группа по контролю за качеством выполнения работ по объектам дорожного ремонта и строительства улично-дорожной сети Улан-Удэ начинает свою работу, сообщает пресс-служба администрации Улан-Удэ.6 апреля состоялось первое в 2022 году заседание рабочей группы под председательством Чимита Бальжинимаева, в которую вошли депутаты горсовета Улан-Удэ, общественники и сотрудники администрации.Члены группы обсудили итоги прошлого года, остановились на пунктах в работе, которые были намечены и разобрали проблемные вопросы. С докладом о планах работы выступил директор МУ «Улан-Удэстройзаказчик» Максим Большаков.Депутаты еще раз подчеркнули необходимость плотной работы с населением в период ремонта дорог. Нужно, чтобы с жителями заранее согласовывали схемы движения, где будут въезды во дворы, пешеходные переходы, особенно если они переносятся. Для того, чтобы жители могли заранее ознакомиться с проектом и внести предложения, по каждому ремонтируемому участку будет создан чат в одном из мессенджеров, в который смогут включиться заинтересованные люди.Депутаты также неоднократно отмечали, что при ремонтируемых дорогах должны устанавливаться автопавильоны.Председатель горсовета Чимит Бальжинимаев напомнил, что рабочая группа старается оперативно реагировать и решать проблемы.