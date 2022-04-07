Общество 07.04.2022 в 16:02

В Улан-Удэ начинает работу рабочая группа по контролю за ремонтом дорог

6 апреля состоялось первое в 2022 году заседание
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Текст: Нина Павлова
В Улан-Удэ начинает работу рабочая группа по контролю за ремонтом дорог
Рабочая группа по контролю за качеством выполнения работ по объектам дорожного ремонта и строительства улично-дорожной сети Улан-Удэ начинает свою работу, сообщает пресс-служба администрации Улан-Удэ.

6 апреля состоялось первое в 2022 году заседание рабочей группы под председательством Чимита Бальжинимаева, в которую вошли депутаты горсовета Улан-Удэ, общественники и сотрудники администрации.

Члены группы обсудили итоги прошлого года, остановились на пунктах в работе, которые были намечены и разобрали проблемные вопросы. С докладом о планах работы выступил директор МУ «Улан-Удэстройзаказчик» Максим Большаков.

«Сегодня мы обсудили 17 пунктов. По всем из них «Улан-Удэстройзаказчик» либо исправил недочеты, либо они находятся в процессе устранения. И в течение апреля до середины мая мы все эти вопросы окончательно отфиксируем, чтобы ремонтный сезон прошел максимально гладко, без всяких «сюрпризов»

- отметил председатель комитета городского хозяйства горсовета Улан-Удэ Сергей Бурдиков.

Депутаты еще раз подчеркнули необходимость плотной работы с населением в период ремонта дорог. Нужно, чтобы с жителями заранее согласовывали схемы движения, где будут въезды во дворы, пешеходные переходы, особенно если они переносятся. Для того, чтобы жители могли заранее ознакомиться с проектом и внести предложения, по каждому ремонтируемому участку будет создан чат в одном из мессенджеров, в который смогут включиться заинтересованные люди.

Депутаты также неоднократно отмечали, что при ремонтируемых дорогах должны устанавливаться автопавильоны.

Председатель горсовета Чимит Бальжинимаев напомнил, что рабочая группа старается оперативно реагировать и решать проблемы.

«Самое важное, чтобы жители, общественники и все контролирующие организации, в том числе и мы, депутаты, видели, как будет организована работа и в какие сроки. Это важно, потому что всегда тяжелее переделывать. Такую работу необходимо делать до начала сезона, чтобы и подрядные организации, и мы, заказчики, знали, над чем нужно работать»

- заключил Чимит Бальжинимаев.
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ремонт дороги

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