Общество 07.04.2022 в 16:18

В Улан-Удэ по поручению мэра проверяют гарантийные дороги

Основные нарушения на уже проверенных дорогах – трещины на проезжей части и тротуарах и сколы на бортовых камнях
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Текст: Нина Павлова
В Улан-Удэ по поручению мэра проверяют гарантийные дороги
ulan-ude-info.ru
Межведомственная комиссия проверяет на наличие дефектов все участки, которые с 2019 года ремонтировались в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Гарантийный срок по ремонту дорог составляет пять лет, сообщает пресс-служба администрации Улан-Удэ.

С конца марта уже проверены дороги по улицам Стартовая, Сотниковская, Левченко, Радикальцева, улица Гоголя, Воровского, Толстого, участок по улице Балтахинова. Основные виды выявленных нарушений – это трещины на проезжей части и тротуарах и сколы на бортовых камнях.

Комиссия из числа представителей Комитета по строительству, МУ «Улан-Удэстройзаказчик», районных администраций и Комитета городского хозяйства выписывает дефектные ведомости и выдает предписания о, устранении нарушений подрядным организациям. Обследование дорог продолжится до конца апреля.

Напомним, в 2021 году подрядчики за свой счет устранили нарушения на 60 некачественно отремонтированных дорогах. В июле прошлого года в рамках гарантийных обязательств подрядчик «Транссфера» устранил выявленное нарушение - ненормативное примыкание парковки к проезжей части по улице Ербанова.

С 2020 года в законодательстве есть пункт - подрядчик на протяжении всего гарантийного срока предоставляет банковскую гарантию. То есть, если подрядная организация не исполняет свои гарантийные обязательства, то заказчик имеет право обратиться в банк и возместить ущерб.

«Подрядчики в большей степени осознают ответственность. Если не хочет исправлять, то мы обращаемся в банк и взыскиваем деньги. Мелкие дефекты - трещины или сколы на бордюрах - возникают практически на каждом объекте, подрядчики обычно сами все устраняют в срок»

- отметил Павел Малых, начальник управления дорожного строительства комитета по строительству.

В этом году в городе отремонтируют 29 участков общей протяженностью 30 км. На эти цели выделено 700 млн рублей. Ремонт начнется уже в средине апреля.
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